Reserviläisten perinteiset Joulutulet syttyvät jälleen

Reserviläisten Joulutulet kutsuvat hiljentymään joulun odotukseen luonnon keskelle. Tapahtuma on valtakunnallinen ja Reserviläisliiton ainoa puhtaasti hengellinen tilaisuus, joka on saanut alkunsa 1980-luvulla Kainuusta. Joulutulet syttyvät samaan aikaan lukemattomilla paikkakunnilla ympäri Suomen. Kangasniemellä Joulutulet ovat palaneet aina hiihtokeskuksen maastossa. Paikalle on helppo tulla, sillä autolla pääsee lähes tulille saakka. Tehomet-areenan kohdalta alkaa soihtujen jono, joka opastaa perille.

Varatkaa säänmukainen vaatetus, sillä myrskyn ja sateen sattuessa tilaisuus pidetään myrskyssä ja sateessa hyvän reserviläistavan mukaisesti.

Järjestelyvastuu on vuorotellut Kangasniemellä reserviläisten ja reserviupseereiden kesken ja tänä vuonna vastuu on reserviläisten. Joulutulet syttyvät tänään torstai-iltana 12. joulukuuta kello 18. Kirkkoherra Matti Tolvanen pitää pienen kenttähartauden ja rakovalkean loisteessa lauletaan joululauluja. Tilaisuus on avoin kaikille kuntalaisille.

Puulapartiolaiset tarjoilevat glögiä, pipareita sekä makkaraa. Tarjoilun vapaaehtoinen korvaus menee Puulapartiolaisten toiminnan tukemiseen. Tervetuloa hiljentymään.

Reserviläisten Joulutulet to 12.12. klo 18 Hiihtomajan maastossa. Vapaa pääsy.