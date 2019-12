Kolumni: Vain muutos on pysyvää

0

Muutokseen sopeutuminen voi olla joskus hankalaa. Kun vartalo on tottunut mukavaan loikoiluun sohvalla, voi olla työlästä tehdä voltteja. Ei, ei voltteja ole kukaan pyytänyt tekemään. Tällä vartalolla se olisikin ihan mahdotonta. Mutta muutosta. Sitä on ollut ilmassa.

Täällä lehdessä on jokusen viikon aikana valmistauduttu lehtiuudistukseen, jonka ensimmäiset tulokset ovat nyt nähtävissänne. Pieniä viilauksia varmasti tulee vielä jatkossa, mutta peruselementit ovat nyt valmiit.

Lehdenteossa käytetyt ohjelmat ovat muuttuneet ja myös lehden ulkoasu on uudistunut. Tavoitteena on ollut muuttaa lehden ulkoasua modernimmaksi.

Ulkoasun nykyaikaistamisen lisäksi tavoitteena on ollut terästää journalistisia työprosesseja. Nyt ulkoasu ja uusi toimitusjärjestelmä ohjaavat työprosesseja ja suunnittelua ennakolta.

Ulkoasun merkittävimmät muutokset näkyvät lukijoille avausaukeamalla. Viikon pääuutisen rooli korostuu. Uudessa ulkoasussa kuvat saava enemmän tilaa ja pääkuva nousee juttukokonaisuudessa paremmin esiin.

Ulkoasun muutoksista huolimatta paikallisen journalismin ydin säilyy ennallaan. Kunnallislehti haluaa jatkossakin tehdä paikallisista aiheista, henkilöistä ja ilmiöistä mielenkiintoisia juttuja.

Tuossa työssä tarvitsemme teidän kaikkien apua. Juttuvinkit ovat edelleen tervetulleita. Jos te lukijat olette raitilla silminämme ja korvinamme, ja kerrotte kuulumisia meille, osaamme paremmin hahmottaa paikallista todellisuutta ja poimia lehteen mielenkiintoisia uutisia ja näkökulmia.

Siitä muutoksesta. Tunnustan, että hyvin olisin pystynyt tulevatkin vuodet tekemään töitä vanhoilla ohjelmilla ja vanhalla ulkoasulla. Uusien ohjelmien käyttöönotossa on aina omat ongelmansa. Lohduttavaa on se, että kaikkien ongelmien ydin ei löydy työaseman äärestä, penkin ja näppiksen välistä.

Luvattoman usein ongelmatapauksissa vika on tekniikassa. Asiantuntijat sanovat, että sen pitäisi toimia. Niin pitäisi. Mutta kun ei toimi. Tämänkin muutosprosessin aikana on bitti ollut poikittain monessa kohtaa.

Ihailtavaa on kuitenkin ollut katsella kuinka kärsivällisesti apunamme olevat asiantuntijat jaksavat korjailla järjestelmän vikoja ja opastaa meitä käyttäjiä.

Nyt kun uudella järjestelmällä tehty ensimmäinen lehti on valmis, alkaa muutos tuntua jo mukavalta. Uudessa järjestelmässä on paljon työtä helpottavia uusia ominaisuuksia. Omaan silmään mukavalta näyttää myös lehden uusi ulkoasu.

Tekniikka kehittyy kaiken aikaa. Siksipä varmaa onkin, että tämä nyt nähty muutos ei jää viimeiseksi.