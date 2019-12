KaPalle tärkeät kuusi pistettä viime viikonlopun kotipeleistä

0

KaPa-51 jääkiekon edustusjoukkue pelasi syyskauden viimeiset kotiottelunsa viime viikonloppuna Tehomet Areenalla lappeenrantalaista PEPOA ja Suolahdesta saapunutta Urhoa vastaan. Lauantaina PEPO kukistui lukemin 6-4 (1-2, 5-2, 0-0) ja sunnuntaina KaPa juhli voittoa Urhosta luvuin 5-4 (1-1, 3-2, 1-1).

KaPan valmentaja Juho Manninen kertoo lauantain PEPO-kohtaamisen käynnistyneen nihkeästi.

– Emme olleet aivan tapahtuman edellyttämällä tasolla ensimmäisessä erässä, hän kommentoi.

Vieraat veivätkin avauserän lukemin 1-2, KaPan maalin teki Teemu Huoponen.

Toisessa erässä KaPa pääsi kiinni pelirytmiin.

– Paransimme roimasti ja jokaisen osallistuminen oli laadukasta sekä määrällisesti riittävää. Kolmas erä oli juuri sellaista sitkeää ja kurinalaista tillilihaa, kuin johtoasemassa kuuluukin olla, Manninen kiittelee.

Kamppailu oli viihdyttävää seurattavaa myös yleisölle.

– Se oli tiukka, kova ja laadukas kiekkopeli, kuten kärkipelin kuuluukin olla. Vaatimustaso työmäärän ja -laadun osalta oli kova. Voitto oli kokonaisuutena iso ja pisteet tärkeät, Manninen iloitsee.

KaPan toisen ja kolmannen erän osumat kirjattiin Erno Ripatille sekä kahdesti osuneille Ville Laakkoselle ja Jerry Kenakkalalle. Kenakkalan toinen maali syntyi toisen erän lopun rangaistuslaukauksesta.

Sunnuntaina KaPalla oli jälleen edessään tiukka ja vaativa kamppailu, kun vastustajaksi saapui Suolahden Urho.

– Vastustajalla oli selkeä pelisuunnitelma, jota he toteuttivat sitoutuneesti. He olivat myös valmiita kamppailemaan ja kilpailemaan. Meidän oma peli ei lähtenyt ehkä missään vaiheessa parhaaseen mahdolliseen lentoon, mutta taistelimme ja tappelimme oikeissa paikoissa, Juho Manninen kuvailee ottelun kulkua.

Ensimmäiselle erätauolle joukkueet lähtivät tasalukemista 1-1, KaPan avausmaali kirjattiin jälleen Teemu Huoposelle. Toisessa erässä KaPa teki kolme maalia ja nousi 4-3 -johtoasemiin. Maalit tekivät Heikki Honkanen, Ville Närhi ja Lauri Pulliainen. Kolmannessa erässä molemmat joukkueet onnistuivat maaliteossa kerran, KaPan maali syntyi Ville Laakkosen toimesta.

Lauantaina KaPan maalissa pelasi Pekka Lahikainen ja sunnuntaina kiekkoja torjui Aleksi Liikanen. Joukkue valitsi keskuudestaan Illan Taikuriksi PEPO-ottelusta Ville Laakkosen ja sunnuntain Urho-pelin jälkeen taikurin hattu päätyi Teemu Huoposen päähän.

KaPalla on edelleen hallussa II-divisioonan neloslohkon sarjataulukon kolmas sija, mutta joukkue on vain kaksi pistettä jäljessä toisella sijalla olevaa PEPO:a, joka on pelannut yhden ottelun KaPaa enemmän. Kotipelien kuuden pisteen saalis oli erittäin tärkeä ja valmentaja Manninen on syystäkin tyytyväinen.

– Nämä ovat kaikki tiukkoja ja laadukkaita pelejä, joten työmäärä ja heittäytyminen täytyvät olla joka ottelussa aivan tapissaan. Ilmaiseksi et saa mitään, vaan kaikki pitää ansaita, mutta niinhän se kuuluu ollakin: mikään, mikä ei vaadi töitä, uhrauksia ja sitoutumista, ei ole tavoittelemisen arvoista. Juuri tästä syystä voimme olla tyytyväisiä kahteen voittoon ja täyteen kuuden sarjapisteen pottiin.

Ennen joulutaukoa KaPalla on ohjelmassa vielä sarjan neljännellä sijalla olevaa Peurunka HT:ta vastaan pelattava vierasottelu. Peli pelataan Laukaassa perjantaina 13. joulukuuta kello 19 alkaen.

KaPan pelaajien tehot:

KaPa-51 – PEPO 7.12.

Ville Laakkonen 2+1

Erno Ripatti 1+2

Jerry Kenakkala 2+0

Teemu Huoponen 1+0

Elmeri Linnera 0+1

Heikki Honkanen 0+1

KaPa-51 – Urho 8.12.

Ville Laakkonen 1+1

Lauri Pulliainen 1+1

Heikki Honkanen 1+1

Teemu Huoponen 1+1

Ville Närhi 1+1

Erno Ripatti 0+2

Jussi Siitonen 0+1

Jerry Kenakkala 0+1