Joulun odotus täyttää tänään Majatalon – majatalovieraana Upi Malinen

Tämän vuoden viimeisessä Majatalo-illassa tänään keskiviikkona 11. joulukuuta suunnataan ajatukset lähestyvään jouluun. Tutuilla lauluilla on erityinen voima virittää joulutunnelmaa. Syvä Huokaus -bändi, tuo seurakuntamme suuri kiitollisuuden aihe, säestää tälläkin kertaa illan laulut.

– Olen sellainen ahkera partiolainen, joka on aina tykännyt junailla kaikenlaisia projekteja, myhäilee Upi Malinen.

Majiksessa saamme kuulla Upin mietteitä ja muistoja elämästä ja rakkaudesta.

Seurakunnan järjestämään Majatalo-illtaa rakentamassa on tälläkin kertaa suuri joukko seurakuntalaisia monissa eri tehtävissä.

– Majiksessa ei kaikki aina mene ihan justiinsa, ja se tuo iltaan kodikkuutta, nauravat juontajat Pirkka-pappi ja Päivi Kettunen.

Majatalo-ilta keskiviikkona 11.12. klo 18 alkaen kunnantalolla. Perheen pienimmille on samaan aikaan omaa ohjattua toimintaa Lasten Majatalossa.