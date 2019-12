Pääkirjoitus: Loppu häämöttää kahdelle koululle

0

Otto Mannisen koulu on taistellut olemassaolonsa puolesta jo useampiakin kertoja. Keväällä 2016 koulu jo kertaalleen päätettiin lakkauttaa, mutta kansalaisadressin ansiosta päätös tuli valtuuston käsittelyyn uudemman kerran. Uudessa käsittelyssä koulu sai jatkoajan. Tiukka äänestys päättyi 13-13, mutta tuolloisen puheenjohtaja, Mikko Hokkasen, ääni ratkaisi äänestyksen koulun hyväksi.

Valtuusto saa 16. joulukuuta jälleen käsittelyynsä koulujen lakkautusesityksen. Hallitus esittää valtuustolle, että ovet pistettäisiin kiinni Äkryn koululla ja Hokassa Otto Mannisen koululla. Jos esitys menee läpi, veisataan kouluilla suvivirttä viimeisen kerran tulevana keväänä.

Kouluverkkoselvityksen ja oppilasennusteiden näkymä on, että kyläkouluista vain Koittila tulee lähivuosina pysymään elinvoimaisena. Koittilan oppilasmäärä on nyt 25 ja nousee lähivuosina 30:een. Vuojalahdessa oppilaita on nyt 17 ja ennusteen mukaan lukema nousee lähivuosina korkeimmillaan 24:ään. Otto Mannisen koulun oppilasmäärän ennustetaan putoavan nykyisestä 21:stä kahdeksaan. Äkryn koululla pudotus on 19:stä 11:een.

Kangasniemen ongelma on alhainen syntyvyys. Tänä vuonna syntyy selvästi alle 30 lasta. Jos koko ikäluokka mahtuu yhteen luokkaan, on selvää, että kovin laajaa kouluverkkoa ei tarvita. Koulu on lapsia ja opetusta varten. Jos lapset kylältä loppuvat, ei koulun jatkamiselle ole perusteita.

Kunnan hallinnon näkökulmasta ymmärrettäviä ovat myös taloudelliset lakkautusperusteet. Jos kunnan menoista täytyy säästää 1,5 miljoonaa, on säästötalkoissa käännettävä kaikki mahdolliset kivet.

Ymmärrettävää on myös se, että lasten vanhemmat ja kyläyhdistykset vastustavat lakkautuksia. Kyläkoulu on tuttu ja turvallinen. Monet vanhemmat haluavat lapsensa pienen kyläkouluun niin kovasti, että ovat olleet valmiit itse kuljettamaan koululaiset Hokkaan opin ääreen. Koulun lakkauttaminen on kova isku vanhemmille ja kylille.

Valtuustolla onkin käsissään hankala päätös. Painavatko vaakakupissa enemmän säästöt vai kylien elinmahdollisuudet? Koittilan kylä on osoittanut, että kehityksen suunta voi muuttua. Uudet asukkaat ja vireä kylätoiminta on houkutellut kylälle uusia asukkaita ja uusia koululaisia. Onko tuo Koittilan ihme mahdollinen muilla kylillä? Jos ihmeisiin uskotaan, voidaan kouluille vielä antaa jatkoaikaa. Jos uskoa ei löydy, koulujen ovet laitetaan nyt kiinni.