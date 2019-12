KaPalle tärkeät sarjapisteet kotiottelusta

0

KaPa-51 jääkiekon edustusjoukkue vei viime lauantaina Tehomet Areenalla lapinlahtelaista LL-89:ää vastaan pelatussa II-divisioonan kotiottelussa voiton murskalukemin 10-2 (2-0, 6-1, 2-1). KaPan valmentaja Juho Manninen on syystäkin tyytyväinen.

– Ne olivat tärkeät kolme pistettä ja tapa, jolla pisteet ansaittiin, lämmittää myös valmentajan mieltä. Saimme siirrettyä oikeastaan kaikki viikolla harjoitellut asiat pelaamiseen. Puolustimme hyvin sekä huolellisesti ja olimme todella tehokkaita omassa hyökkäyspelaamisessa sekä erikoistilanteissa.

Avauserän Manninen kuvailee olleen hyvin KaPan näköinen ja joukkueen vieneen selvästi peliä. Erno Ripatti johdatti joukkueen johtoasemiin yli- ja alivoimamaaleillaan. Toisessa erässä KaPa karkasi jo 8-1 -johtoon.

– Toisen erän pelaamisessa meillä on ollut tähän saakka hieman ongelmia. Nyt päätimme lyödä kaiken likoon ja lähteä pelaamaan kauden paras erä. Ja jos voitat erän 6-1, on oikeita asioita tapahtunut, Manninen kommentoi.

Vaikka peli oli kolmanteen erään lähdettäessä jo ratkennut, Manninen kiittelee myös päätöserän pelaamisen olleen joukkueeltaan hyvää ja kurinalaista. Vastustajalle sen sijaan ei kiitosta heru.

– Vähän jäi kaivelemaan pari täysin tarpeetonta mailan iskua ja poikittaista mailaa pelin jo selvästi ratkettua. Vastustaja tosin oli koko illan sellaisessa pesukoneessa että toisaalta turhautumisen ymmärtää. Toivotaan, että selvittiin ilman murtumia ja mennään eteenpäin.

LL-89 ansaitsi itselleen kolmannessa erässä 36 jäähyminuuttia muun muassa väkivaltaisuudesta ja epäurheilijamaisesta käytöksestä.

Ottelun tehokkaimmat maalintekijät olivat kolme maalia tehnyt Lauri Pulliainen ja kahdesti osunut Erno Ripatti, jolle kirjattiin myös kolme syöttöpistettä. KaPan maalissa pelasi Pekka Lahikainen torjuntaprosentilla 92, torjuntoja hänelle kertyi 23 kappaletta. Lapinlahtelaisten maalivahdeille kirjattiin yhteensä 46 torjuntaa.

12 pelatun ottelun jälkeen KaPa on sarjataulukon kolmannella sijalla, pisteitä on koossa 24. Sarjan kärkisijoilla 29 pisteellä ovat Karjalan Kopla ja PEPO. Neljäntenä olevalla Peurunka HT:lla on koossa 20 sarjapistettä.

Seuraavana KaPalla on vuorossa kahden kotiottelun viikonloppu: lauantaina 7.12. Tehomet Areenalle vastustajaksi saapuu PEPO Lappeenrannasta ja sunnuntaina 8.12. KaPa kamppailee sarjapisteistä Suolahden Urhon kanssa.