Jouluvalot palavat jo

Perinteinen yrittäjien joulunavaus järjestetään Kangasniemen keskustassa perjantaina klo 18 alkaen. Joulunavausmenojen pääpaikka on Beckerintiellä, joka on avauksen ajan osin suljettu liikenteeltä. Joulunavauksen kunniaksi on keskustan valaistu jouluvaloilla. Valon tuojina toimiva Tuomo Lehmonen, Teemu Kuitunen ja Ilkka Holma, jotka alkuviikosta asensivat ja sytyttivät tunnelmalliset jouluvalot.

Joulunavauksen ohjelmassa musiikkia esittävät lukiolaiset sekä laulaja-laulunopettaja Eeva Saarenpää, jota säestää Sampo Harrio. Puheista vastaavat kunnanvaltuuston puheenjohtaja Tommi Vehmala ja yrittäjien puheenjohtaja Nina Reinikainen. Joulunavauksen yhteydessä julkistetaan myös Vuoden yrittäjä.

Tietenkin paikalla vierailee myös joulupukki. Hän jakaa lapsille Tehometin ja Kangasniemen Juhla- ja Pitopalvelun lahjoittamia karkkeja.

Viime vuonna joulunavaus järjestettiin Reissupannun niemessä. Nyt tapahtuma on keskustassa, mutta viime vuonna koeteltu idea tonttupolusta sovitetaan nyt keskustan maisemiin. Tonttupolun kaikki kuusi rastia kiertäneet osallistuvat arvontaa, jonka palkintona on jouluisa kassi.

Viime vuonna keskustan yrittäjät pitivät ovensa auki tavanomaista pitempään. Sama on tahti tänäkin vuonna.

– Tempauksessa on mukana 19 yrittäjää, eli melkein kaikki ydinkeskustan yrittäjät. Pidämme ovemme auki klo 20:een ja yrityksissä on tarjolla monenlaista jouluista tarjousta, kertoo yrittäjäkampanjaa puuhannut Sinililan Minna Sylgren.

– Joulunavauksen aikana käytössä on joulupassi. Kun keräät passiin seitsemän leimaa olet mukana pääpalkinnon arvonnassa. Ostopakkoa ei ole, mutta vähintään seitsemästä paikasta on käytävä leima passiin hakemassa.

– Nyt kannattaa todella lähteä liikkeelle ja osallistua. Palkinnon sisältö on todella hyvä. Siellä on mukana tyynyä, torkkupeittoa, fondue -pataa, Iittalan tiukkuja ja lahjakortteja.

Sylgrenin mukaan kampanjan tarkoituksena on saada ihmiset liikkeelle ja tutustumaan paikallisiin palveluihin. Samalla tietenkin muistutetaan, että jouluostokset on hyvä tehdä paikallisissa kaupoissa.