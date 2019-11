Teatteri Eurooppa Neljän musiikkinäytelmä Harmony Sisters vierailee huomenna Kangasniemellä

0

Jyväskyläläisen Teatteri Eurooppa Neljän musiikkinäytelmä Harmony Sisters vierailee Kangasniemellä huomenna keskiviikkona 27. marraskuuta.

Harmony Sisters on kertomus kolmesta kotkalaissisaruksesta, joiden matka 30-luvun köyhistä kotioloista glamouria hehkuvaksi ihailluksi trioksi johti konserttilavoille niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Joutuminen sodan pyörteisiin ensin kotirintamalla ja sittemmin Saksan viihdytyskiertueilla propagandakoneiston pelinappulana aiheutti kuitenkin romahduksen niin yleisönsuosiossa kuin keskinäisissä suhteissakin. Virallisen Suomen hylkäämä lauluyhtye ei silti kaikonnut koskaan kuulijoiden sydämistä, vaan säilyi siellä aina viimeiseen yhteiseen esiintymiseen asti.

Näytelmän on käsikirjoittanut ja ohjannut Jari Silventoinen ja ikivihreitä pursuavan musiikin on sovittanut Eurooppa Neljän kapellimestari Toni Lepistö. Päärooleissa nähdään kolmikko Maiju Jokinen, Neija Välilä ja Tiina Iisala, joita täydentää useissa miesrooleissa nähtävä Jari Silventoinen. Musiikista ja muista sivurooleista vastaa TE4 Band Toni Lepistö, Antti Parviainen, Kalle Saarelma ja Jaakko Tabell.



Harmony Sisters ke 27.11. klo 19 Kangasniemi-salissa.