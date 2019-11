Rakas Kongoni -juhlassa iloitaan kirjasta, puheista, musiikista ja runoista – Veteraanilähetystyöntekijät Mirja ja Veikko Reinikainen kutsuvat juhlimaan

0

Erikoissairaanhoitaja Mirja Reinikaisen ja hänen aviomiehensä kirurgi Veikko Reinikaisen työnäky ja voimakas palo palvella Jumalaa veivät heidät yli 40 vuotta sitten lähetystyöhön Zaireen (nyk. Kongon demokraattinen tasavalta). Jo lähetystyövuosien aikana Mirjan unelmana oli taltioida muistot, päiväkirjamerkinnät ja kirjeenvaihto mahdollista tulevaa kirjaa varten. Monien vuosien haave toteutui vihdoinkin tänä syksynä, kun Rakas Kongoni -muistelmateos ilmestyi. Teoksessa Mirja palaa hänen ja Veikon lähetystyökausien riemullisiin mutta myös raskaisiin kokemuksiin. Fida Internationalin toiminnanjohtaja Harri Hakola kuvaa Rakas Kongoni -teosta kirjaksi, joka ”on yksi nykypäivän sankaritarinoista, mutta se on myös tarina ihmisyydestä: iloista ja itkuista, merkityksellisestä elämästä, jonka Jumala voi antaa”.

Teoksen sanomana on erityisesti se, että Mirja ja Veikko ovat saaneet kulkea Jumalan johdatuksessa sekä kokea Hänen apuaan ja ihmeellistä varjelustaan. Teoksen sanoma toimikoon rohkaisuna kaikille: Jumalalla on meille jokaiselle tehtävä, jos otamme Hänet vastaan. Jokainen tehtävä, pieni tai suuri, on yhtä kallisarvoinen ja samankokoinen Jumalan silmissä. Teoksen loppupuolella kerrotut Veikon rohkaisun sanat Lemeran jäähyväisjumalanpalveluksen kirkkokansalle olkoon rohkaisuna myös jokaiselle: ”Valo voittaa aina pimeyden.”

Rakas Kongoni -muistelmateoksen virallinen julkistamistilaisuus pidettiin Helsingin Saalemin Rakas Kongoni -lähetysjuhlassa 27. lokakuuta, jossa pääpuhujana oli rauhannobelisti Denis Mukwege. Juhla on nähtävissä myös Usko-tv:ssä. Mirjan ja Veikon toiveena oli kuitenkin juhlistaa kirjaa, Kongoa ja lähetystyötä omalla kotipaikkakunnallaan Kangasniemellä. Näin syntyi idea Rakas Kongoni -juhlasta. Juhla on samalla kiitosjuhla esirukoilijoille ja työn tukijoille; Mirja ja Veikko muistuttavat, että ilman heitä työ Kongossa ei olisi ollut mahdollista.

Mukana juhlassa ovat Fidan toiminnanjohtaja Harri Hakola ja Fidan vaikuttamistyön asiantuntija Katja Köykkä. Musiikista vastaavat Heidi Hirvonen ja Tapani Tissari sekä Sofia ja Joela Kazera. Veikon kirjoittamia runoja lausuu Marja-Liisa Suominen. Saatavilla on myös Rakas Kongoni -kirjaa. Lämpimästi tervetuloa juhlimaan.

Rakas Kongoni -juhla su 24.11. klo 14 Kangasniemi-salissa. Vapaa pääsy.