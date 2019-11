Pääkirjoitus: EStatea tulee ikävä

0

Viikko alkoi synkällä teatteriuutisella.Teatteriosuuskunta EState on päättänyt lopettaa toimintansa. Facebook-sivunsa viestissä osuuskunta kiteytti oleellisen: ” On tullut aika tallettaa Syvälahden teatterikesien sykähdyttävät hetket muistojen albumiin ja kääntää sivua. Teatteri EStaten vuosiin on mahtunut ikimuistoista musiikkia, tinkimätöntä teatteria, sydämen paloa ja ennen kaikkea ihania ihmisiä niin lavalla kuin katsomossakin. Taiteellisesti korkeatasoista teatteria ei kuitenkaan tehdä pelkästään rakkaudella, vaan valitettavan suurta roolia näyttelee myös raha. Taloudellisten olosuhteiden pakosta Teatteri EState on siis tullut tiensä päähän.”

Vuonna 2006 toimintansa aloittanut EState ennätti vakiinnuttaa paikkansa eteläsavolaisessa teatteri-ilmastossa. Vuodesta 2011 lähtien Estate ja Syvälahden tanssilavateatteri ovat olleet oleellinen osa Kangasniemen kesää. Jokainen ihminen on laulun arvoinen, Tähti ja meripoika, TaikaYö, Muistojen kotipiha, Katri Helena, Rautavaara, Muistojeni albumit ja Keisarikunta ovat tarjoneet yleisölle tanssia, laulua ja tarinoita. Tasokasta teatteria.

Selvää on, että EStatea tulee ikävä. Teatteria kyllä lähiseuduilla ja Kangasniemelläkin on jatkossakin. Estate jättää nyt kuitenkin tyhjäksi tasokkaan musiikin ja tanssin varaan rakennetun teatterisektorin. Löytyykö tuolle tyhjäksi jäävälle paikalle täyttäjää?

Samalla kun EStaten lopetuspäätös surettaa, on sitä helppo ymmärtää. Teatterikaan ei elä pelkkien kiitosten ja kehujen varassa. Tarvitaan rahaa. EState oli rahanjaossa väliinputoaja. Koska se ei ollut enää harrastajateatteri, se ei päässyt osalliseksi harrastajille suunnatuista rahoista. Se ei kuitenkaan ollut varsinainen ammattiteatteri, joten se ei päässyt hakemaan ammattilaistenkaan rahoitusta. Lipputulojen varassa elävälle teatterille tämänkesäinen Keisarikunta osoittautui kohtalokkaaksi. Yleisöä Syviksen katsomoon kertyi, mutta ei niin paljoa, että uuden projektin rakentamiseen tarvittava pesämuna olisi saatu kokoon.

EStatelle joudumme nyt heittämään haikeat jäähyväiset. Samalla jäämme odottamaan teatterilaisilta uusia avauksia. Teatterin kipinä elää Kangasniemellä vahvana ja varmaa on, että nykyisten ja uusien kokoonpanojen toimesta tasokasta teatteria tullaan näkemään jatkossakin.