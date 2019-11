Lakko jatkuu, posti ei kulje – lehtiä on saatavilla huomenna perjantaina laatikosta asiakaspalvelun ovella

0

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU:n maanantaiaamuna 11. marraskuuta alkanut lakko jatkuu edelleen. Lakko on pysäyttänyt lehtien päivä- ja etäjakelun, mutta varhaisjakelu toimii normaalisti.

Kangasniemen Kunnallislehden varhaisjakelu kattaa lähinnä taajama-alueet, ja näillä alueilla lehti jaetaan normaalisti. Sen sijaan haja-asutusalueella olevat tilaajat sekä etätilaajat jäävät ilman lehtiä. Tilaajat voivat lukea sähköistä näköislehteä verkossa sekä mobiilisovelluksella. Näköislehti avataan kaikkien luettavaksi. Näköislehteen pääsee näiltä verkkosivuilta, klikkaamalla oikealla olevaa lehden kannen kuvaa.

Lisäksi lakon aikana Kunnallislehden asiakaspalveluun tuodaan ylimääräisiä lehtinippuja. Asiakkaat voivat hakea halutessaan lehtiä lehden konttorista osoitteesta Otto Mannisen tie 11. Asiakaspalvelumme on suljettuna perjantaina 22.11. Jos et ennättänyt vielä hakemaan omaa lehteäsi, lehtiä on perjantaina laatikossa asiakaspalvelun ovella, josta lehden voi ottaa. Lehdet eivät ole nimettyjä.