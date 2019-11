Kolumni: Oodi marraskuulle

0

Marraskuu on aivan liian aliarvostettu. Monien mielestä se on masentava, harmaa ja harmillinen. Silloin ei voisi harrastaa mieleisiään asioita tai toivomallaan tavalla. Metsässä on lehdetöntä, kaduilla loskaista, järvellä kylmää, ilmassa sadetta, töissä kiireistä ja kaikkialla pimeää. Kukapa sellaisessa viihtyisi.

Kaikella edellä kuvatulla on myös kääntöpuolensa. Yön pimeyttä ei näe kaupungin keskellä, ei välttämättä edes kotikylän katuvalojen alla. Keinovalojen ulkopuolen pimeydessä olisi kuitenkin mahdollista nauttia tähtitaivaan monista variaatioista, tähtien tunnistamisesta, taivaankannen väri- ja valoloistosta tai revontulista. Aamuvirkut ja illan kukkujat löytävät taivaalta kaikki punaisen sävyt. Päivisin ympäristöään tarkkaileva voi havaita monien harmaan sävyjen lisäksi myös sinisen hetken luonnossa. Siitäpä on ihmisellä lyhyt matka mielen sinisiin ajatuksiin. Ajatuksen lentohan on mielen hyvinvoinnin perusta.

Auringon suoran valon vähäinen määrä voi vaikuttaa joihinkin ihmisiin haitallisesti. Toisaalta merkittäviä stressin lisääjiä ovat mitä erikoisemmat valo- ja melusaasteet. Vaikka auringon valoa emme voi lisätä, vilkkuviin valoihin ja koviin ääniin on tähän aikaan vuodesta runsaasti tarjolla vastalääkettä. Pimeää ja hiljaista.

Jo lyhyempikin oleskelu luonnon hiljaisuudessa vaikuttaa stressitason laskuun. Liikunta tehostaa vaikutusta. Oman valoisan hetkensä tuo ensilumi. Useimmiten se näyttäytyy marraskuussa, vaikka sitten hiipuukin hetkeksi tai pitemmäksi ajaksi pois.

Kaksitoista kuukautta ja toistaiseksi vielä neljä vuodenaikaa ovat suuri rikkaus. Vuodenkierrolla on paljon positiivisia vaikutuksia päivittäiseen elämään. Niin myös marraskuulla. Lähellä luontoa emme tule sitä välttämättä ajatelleeksi. Kiireisille, keinovalosta toiseen rientäville ihmisille pimeys voi olla nautinnollista ja hiljaisuus luksusta. Sitä ne ovat minunkin mielestä, yhdessä lähes jumalaisia.

Jos valon puute käy sietämättömäksi, aina on olemassa vaihtoehtoja. Silloin kannattaa keinovalon lisäksi turvautua ystäviin, liikuntaan, kirjoihin, musiikkiin, elokuviin tai mihin tahansa itseä miellyttävään. Marraskuu on mitä sopivin vaikkapa uuden harrastuksen aloittamiseen.

Jouko Häkkinen

Ps. Oodi, onhan se myös hulppea kirjasto isolla kirkolla. Melkein yhtä hulppea on meillä. Kannattaa käyttää.