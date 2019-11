KaPalle yksi piste sarjan kärkikamppailuista

0

KaPa kohtasi viime viikonlopun kotiotteluissa Joensuusta saapuneen Karjalan Koplan ja lappeenrantalaisen PEPO:n. Ennen otteluita Karjalan Kopla johti sarjaa, KaPa oli toisena ja PEPO kolmantena pienillä piste-eroilla, mikä antoi lisää panosta peleihin.

Lauantaina vastassa oli Karjalan Kopla, jota vastaan KaPa pelasi ensimmäisen kerran kauden avausottelussa kärsien tuolloin tappion karuin lukemin 11-4. Kotiyleisön edessä tahti oli toinen: kamppailu oli alusta loppuun saakka tasainen ja loppulukemiksi kirjattiin Koplan voitto luvuin 4-5 (2-1, 1-4, 1-0).

– Se oli laadukas ja hyvä peli molemmilta joukkueilta ja ensimmäinen erä oli meiltä todella hyvä, kommentoi KaPan kapteeni Elmeri Linnera.

KaPa onnistui avauserässä maalinteossa kahdesti, Mikael Vasaran ja Mikko Hyyryläisen toimesta. Toisen erän vei Karjalan Kopla tehden neljä maalia, kun KaPa kasvatti maalitiliään ainoastaan yhdellä Ville Laakkosen osumalla.

– He pääsivät heti alussa kuskin paikalle ja se oli kyllä heidän eränsä, Linnera toteaa.

Kolmannesta erästä kapteeni Linneralla sen sijaan on pelkkää hyvää kerrottavaa.

– Kolmas erä oli meiltä todella jämäkkää, varmaan kauden parasta peliä. Lähelle pääsimme, mutta valitettavasti vierasjoukkue kampesi voiton.

KaPan kolmannen erän maali kirjattiin Mikael Vasaralle.

Sunnuntaina kotiyleisö sai nähtäväkseen erikoisen ottelun, jossa vastassa oli lauantain pelikierroksen jälkeen KaPan kanssa sarjataulukossa tasapisteisiin noussut PEPO. Maaleja tehtiin runsaasti puolin sekä toisin ja peli ratkesi vasta voittomaalikisassa, jonka jälkeen loppulukemiksi kirjattiin huimat 10-11 (6-3, 2-2, 2-5).

– Sunnuntain peli oli kyllä niin erikoinen ottelu, että ei ole sellaisessa tullut aiemmin oltua. Saimme varmaan liiankin hyvän startin otteluun ja peli meni todella nopeasti ihan Hawaiji-kiekkoiluksi. Molemmat porukat hyökkäsivät yli ja puolustaminen unohtui täysin, Elmeri Linnera harmittelee.

KaPa oli seitsemän minuuttia ennen pelin loppua 10-7 -johtoasemissa, kunnes vastustaja aloitti nousunsa ja tasoitti lukemiin 10-10 puolisen minuuttia ennen loppusummerin soimista.

Ottelun jatkoerä ei tuottanut maalia kummallekaan osapuolelle ja ratkaisu jouduttiin hakemaan voittomaalikisasta, jonka PEPO vei maalein 0-3.

– Pelit ovat aaltoilleet aiemminkin kauden aikana, mutta nyt tuli kyllä pohjanoteeraus. Emme osanneet ollenkaan pelata johtoasemassa ja laskimme itse omalla löperyydellämme vastustajan useita kertoja mukaan peliin. Sarjan kärkikamppailussa ei todellakaan saisi käydä näin. Meidän täytyy kyllä reagoida tähän asiaan ja varmistaa, ettemme jatkossa sorru vastaavaan, Linnera lataa.

Elmeri Linnera palasi KaPan pelaavaan kokoonpanoon viime viikonloppuna pitkän, loukkaantumisesta johtuneen tauon jälkeen. Kapteeni kertoo luistelun kanssa olevan vielä paljon tekemistä, mutta fiilisten olleen erittäin hyvät.

– Meillä on älyttömän hyvä joukkue tällä kaudella kasassa ja on todella suuri kunnia olla taas mukana. Toivon, että ihmiset löytävät vielä enemmissä määrin lehtereille ja varsinkin meidän omat juniorit tulevat seuraamaan meidän pelejä, Linnera sanoo.

KaPalle irtosi viikonlopun peleistä yksi sarjapiste ja sijoitus sarjataulukossa tippui yhdellä pykälällä PEPO:n noustua sunnuntain voiton myötä toiseksi. Sarjan kärkikamppailut osoittivat kuitenkin sen, että parhaimmillaan KaPa pystyy voittamaan kaikki muut II-divisioonan neloslohkossa pelaavat joukkueet.

Seuraavaksi KaPa metsästää tärkeitä sarjapisteitä tulevana sunnuntaina 24.11. Pieksämäellä, jossa vastassa on Warkis/PiPS.

KaPan pelaajien tehot

KaPa-51 – Karjalan Kopla 16.11.

Mikko Hyyryläinen 1+2

Mikael Vasara 2+0

Erno Ripatti 0+2

Ville Laakkonen 1+0

Roni Kurvinen 0+1

Pekka Lahikainen 0+1

KaPa-51 – PEPO 17.11.

Erno Ripatti 2+3

Mikael Vasara 2+3

Jussi Siitonen 0+5

Mikko Hyyryläinen 2+2

Heikki Honkanen 1+0

Ville Laakkonen 1+0

Teemu Huoponen 1+0

Otto Manninen 1+0

Ville Närhi 0+1

Jerry Kenakkala 0+1

Pietu Kanerva 0+1