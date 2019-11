Majakka-illassa kuullaan tänään Raamatun jakeita ja lempeitä lauluja

0

Majakka-illan levollinen musiikki soi taas tänään keskiviikkona 20. marraskuuta Kangasniemi-salissa. Luvassa on rauhoittava iltatuokio, jonne moni onkin löytänyt tiensä arkisen kiireen keskeltä.

Illan ohjelma on yksinkertainen: kaunisäänisen Niina-Maria Tiihosen luotsaama bändi vastaa lempeistä lauluista, ja niiden välissä kuullaan Raamatun tekstejä.

– Yritän aina sisäistää iltaan valittujen raamatunkohtien ydinsanoman. Sitten pyrin löytämään kappaleen, joka ehkä vielä syventää sanomaa, kertoo Niina-Maria laulujen valintaprosessista.

Tällä kertaa seurakunnan järjestämässä Majakka-illassa Raamatun tekstejä lukevat, ja niistä nousevia ajatuksia jakavat Sari Kuusjärvi ja Mervi Pyykkönen sekä Hannu Mieskolainen ja Lauri Tiihonen.

Majakka-pappina toimii Tuula Suuronen. Illan aikana on myös mahdollisuus henkilökohtaiseen rukouspalveluun.

Noin tunnin pituinen ohjelma sopii kaikenikäisille, ja tuon ajan lapsetkin jaksavat hyvin olla mukana. Illan päätteeksi kunnantalon aulaan voi vielä jäädä seurustelemaan ja nauttimaan riisipiirakkatarjoilusta.

Majakka-ilta tänään keskiviikkona 20.11. klo 18 Kangasniemi-salissa.