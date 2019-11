Pääkirjoitus: Toivottavasti sopu löytyy nopeasti

0

Postin kulku pysähtyi merkittäviltä osin maanantaina. Valtio-omisteisen Postin ja Posti- ja logistiikka-alan unionin, PAU:n, neuvottelut ajautuivat umpikujaan. Näillä näkymin noin 9000 postilaisen lakko voi kestää jopa neljä viikkoa.

Isona kivenä neuvotteluiden kengässä on pakettilajittelijoiden kohtalo. PAU vaatii, että pakettilajittelijat siirrettäisiin takaisin viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimukseen. Posti on siirtämässä lajittelijat Posti Palvelut -tytäryhtiöönsä. Toisin kuin emoyhtiö Posti Palvelut on järjestäytynyt työnantajien Medialiittoon, jolla on sopimus Teollisuusliiton kanssa.

Teollisuusliiton puolelle siirtyminen tulee työnantajalle edullisemmaksi. PAU arvioi, että toiseen sopimukseen siirtyminen laskee työntekijöiden palkkoja 30-50 prosenttia.

Pitkittyessään lakko voi muodostua Postille kohtalokkaaksi. Uutiset kertovat siitä, että pakettipuolella postin kilpailijat, kuten esimerkiksi Matkahuolto, ovat saaneet runsaasti uusia asiakkaita. Vaarana tietenkin on, että nuo asiakkaat eivät lakon jälkeen enää palaa Postin palveluiden pariin. Asiakasvirrat voivat kulkea Postista ulos myös perinteisten kirjeiden puolella. Digitaaliset palvelut ovat vähentäneet jaettavan postin määrää jo nyt merkittävästi. Jos paperisten kirjeiden perillemenoon ei voi luottaa, voi siirtymä paperista digitaalisiin palveluihin kiintyä entisestään.

Omat ongelmansa lakko tuo myös sanomalehdille. Vaikka lehtien varhaisjakelu ainakin toistaiseksi toimii, on selvää, että kaikki tilaajat eivät lakon aikana saa lehtiään.

Kangasniemellä haja-asutusalueen tilaajat ja etätilaajat voivat lakon aikana lukea veloituksetta Kunnallislehden sähköistä näköislehteä. Lisäksi lehden konttoriin tuodaan lakon aikana ylimääräisiä lehtinippuja niin, että lehteä ilman jääneet voivat käydä omansa noutamassa.

Työntekijöitä edustavalle PAU:lle tilanne on hankala. Ammattiliitossa tietenkin halutaan pitää kiinni työntekijöiden ansiotasosta. Toisaalta varmasti ymmärretään sekin, että jaettavan postin määrän jatkuva supistuminen ja Postin kilpailukyvyn heikkeneminen johtavat armotta työpaikkojen vähenemiseen.

Vaikka osapuolten näkemykset ovat kaukana toisistaan, täytyy toivoa, että lakko jää lyhyeksi. Pitkittyvä lakko haittaa pahasti koko yhteiskunnan toimivuutta.