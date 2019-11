Majatalossa on tänään Toivon torstai

0

Majatalo-ilta on poikkeuksellisesti tänään torstaina 14. marraskuuta. Tästä syystä ilta on nimetty Toivon torstaiksi. Nimi viittaa myös Majatalon teemaan: meidät on kutsuttu välittämään toivoa ympärillemme. Paras tapa tulla onnelliseksi on auttaa muita.

Majatalon illan vieraana on Suvi Vehmala, joka kertoo haasteellisesta, mutta myös palkitsevasta sijaisvanhemmuudesta.

Usein parasta, mitä voi antaa, on kuuntelemisen ja läsnäolon lahja. Tästä kertoo Veikko Laitinen, Majatalo-illan toinen kutsuvieras. Kuulemme hänen ajatuksiaan ystävyydestä ja rinnalla kulkemisesta.

Seurakunnan järjestämässä Majatalo-illassa on vuosien varrella tutuiksi tulleet ainekset. Jaakko Pirttiaho avaa Raamattua toivon näkökulmasta ja illan isäntäväkenä toimivat Pirkka-pappi ja Päivi Kettunen. Yhteislaulut säestää Majatalon mainio bändi. Suuri joukko seurakuntalaisia osallistuu jälleen illan kulkuun monissa eri tehtävissä.

Majatalo-iltaan on helppo tulla, vaikka seurakunnan tilaisuuksissa ei muuten juuri tulisikaan käytyä.

– Meillä ei mittailla kenenkään uskon määrää, vakuuttavat Pirkka-pappi ja Päivi.

Illan päättää seurustelun sakramentti, eli vilkas puheensorina ruisleipätarjoilun äärellä. Sen aikana on mahdollisuus myös henkilökohtaiseen rukouspalveluun.

Toivon torstain Majatalo tänään torstaina 14.11. klo 18 alkaen kunnantalolla. Perheen pienimmille on samaan aikaan oma Lasten Majatalo.