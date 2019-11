Hyvää mieltä ja valoisaa joulua – Jorma Uotinen, Helena Lindgren ja Anastasia Trizna konsertoivat Kangasniemellä

0

Kangasniemeltä lähtöisin oleva tanssitaiteilija Liisa Nojonen tuotti kesällä kangasniemeläisten iloksi Jorma Uotisen ”Ei huono” -esityksen. Syviksen lava täyttyi tuolloin yleisöstä ja hyvästä tunnelmasta.

Kesän tapahtuman saama hyvä vastaanotto innosti Liisa Nojosen ideoimaan uuden tapahtuman, jonka tavoitteena on tuoda iloa ja valoa alkutalven harmauteen. Kansis-keskuksessa järjestetään lauantaina 30. marraskuuta klo 19 kauneimpien joululaulujen konsertti Valoisaa joulua.

Kaikkien suomalaisten tuntema tanssitaitelija, koreografi, laulaja ja professori Jorma Uotinen toimii konsertissa sekä juontajana että laulajana. Uotinen palkittiin lokakuussa Jenny ja Antti Wihurin rahaston elämäntyöpalkinnolla ja lisäksi Positiivarit ja Suomen Nuorkauppakamareiden raati valitsivat hänet Positiivisimmaksi Suomalaiseksi.

Uotisen lisäksi konsertissa lauluja tulkitsevat Helena Lindgren ja Anastasia Trizna. Helena Lindgrenin noin 40 vuotta pitkä ja monipuolinen ura taiteen parissa on sisältänyt teatteria, oopperaa, balettia, elokuvia, muotia ja viihdettä, sekä esiintyjänä että maskeerauksen ja pukujen suunnittelijana. Laulajana Helena Lindgren on työskennellyt eri yhtyeiden kokoonpanoissa vuodesta 1994.

Anastasia Trizna on helsinkiläinen freelance näyttelijä ja laulaja. Hänen monipuolinen taiteellinen työskentely muodostuu musiikista, draama-, dokumentti-, tanssi- ja fyysisestä teatterista sekä televisio- ja elokuvatuotannoista ja äänityöstä. Helena Lindgrenin ja Jorma Uotisen kanssa hän on tehnyt yhteistyötä vuodesta 2010.

Joulukonsertin bändissä soittavat pianisti Valeri Nikitin, rumpali Reiska Laine ja basisti Ilkka Hanski.

Nikitin on asunut Suomessa vuodesta 1996 lähtien. Hänen perustamansa Niki’s Four Jazzmen on arvostettu ja suosittu kokoonpano. Reino ”Reiska” Laine (s. 1946) soitti itsensä suomalaisen jazzin historiaan jo 60-luvun loppupuolella. Ilkka Hanski on tunnettu jazz- ja rockmuusikko, joka on soittanut mm. UMO:ssa, Piirpauke -yhtyeessä sekä Jukka Tolosen ja Jukka Linkolan yhtyeissä.

Valoisaa joulua – kauneimmat laulut -konsetti la 30.11. klo 19 Kansis-keskuksen liikuntasalissa.