Teatteri Ilonan uutuusnäytelmässä käsitellään vaikeita aiheita ja tuuletetaan tabuja – Potilas -näytelmä ensi-iltaan lauantaina

Teatteri Ilonan uutuusnäytelmä Potilas on draamanäytelmä, joka pureutuu vaikeisiin aiheisiin. Tarinan keskiössä on potilas 40-vuotias Sisko, joka on saattohoidossa. Hänen luonaan vierailee ihmisiä, jotka tuovat potilashuoneeseen mukanaan omat tarinansa ja tunteensa. Sitä kautta näytelmässä käsitellään useita aiheita. Vuoteen vankina oleva potilas kuulee niin lemmekkäitä tunteenpurkauksia kuin ilkeää panetteluakin. Potilaan vaativan roolin näyttelee Susanna Manninen.

Näytelmän on Teatteri Ilonalle käsikirjoittanut Pia Kärkkäinen-Hannikainen, ja hän myös ohjaa sen. Käsikirjoituksen luonnoksen hän teki jo seitsemisen vuotta sitten ja nyt se on kypsynyt ja hioutunut esitettävään muotoon.

Kärkkäinen-Hannikainen tarttui saattohoidon aiheiseen omista kokemuksistaan johtuen. Hän kohtasi jo parikymppisenä hoitoalan opiskelijana saattohoitopotilaita ja hänellä on myös omakohtaista kokemusta saattohoidosta.

– Ne ovat jääneet ajatuksiin, koska olen herkkä ihminen, Kärkkäinen-Hannikainen kertoo.

Saattohoidon ja kuoleman aiheiden lisäksi näytelmässä käsitellään myös muun muassa työpaikkakiusaamista. Rankkojen kohtausten vuoksi näytelmää ei suositella alle 13-vuotiaille.

– Näytelmässä on voimakkaita ilmaisuja, kun hahmot purkavat tunteitaan, Kärkkäinen-Hannikainen kertoo.

Katsojaa ei päästetä helpolla, mutta näytelmässä on myös keventäviä kohtauksia, koomisia tilanteita sekä lohdun sanomaa.

– Taustalla on koko ajan lohtu, joka on ydinajatus, Kärkkäinen-Hannikainen kertoo.

Kuvitteelliseen potilashuoneeseen sijoittuvassa näytelmässä on hahmoina muun muassa hoitajia ja lääkäri. Keskeisiä puherooleja eli sairaanhoitajaa ja lähihoitajaa näyttelevät terveydenhuollon ammattilaiset, jotka ovat nyt ensikertaa näyttämöllä. Sairaanhoitajan roolin tekee kotisairaanhoidossa sairaanhoitajana työskentelevä, nyt äitiysvapaalla oleva Sari Ravolainen ja lähihoitajan roolissa on vastaanotossa sairaanhoitajana työskentelevä Anne Koljonen.

Sari Ravolainen kertoo, että hän on pystynyt ammentamaan sekä ammatistaan että omasta lähipiiristään asioita näytelmän roolihahmon rakentamiseen.

– Rutiiniliikkeet tulevat ihan selkärangasta, kun sitä on tehnyt vuosia ja rooliin osaa eläytyä hoitajan tavalla. Ja toki näytelmän teemoista jokainen löytää yhden tai useamman teeman joka koskettaa itseä, kertoo puolestaan Anne Koljonen.

Lääkäriä näytelmässä ei kuitenkaan näyttele mukana oleva lääkäri Olli-Pertti Kojo, vaan roolissa vuorottelevat Kimmo Pylvänäinen ja Harri Aalto. Kojo näyttelee sen sijaan talonmiestä. Hän on mukana Ilonan näytelmissä nyt kolmatta kertaa.

– Kun Pia oli tehnyt ihan oman näytelmän, mukaan oli tultava, se oli ihan selvä. Ja kun sanottiin, etten joudu lääkäriksi, Kojo kertoo.

Hän ei olekaan kokenut, että näytelmällä olisi tekemistä hänen työnsä kanssa, mutta yhtymäkohtia elävään elämään hän siitä löytää.

– Tämä on fantasiaa ja näytelmä, joka kertoo hyvin monista asioista. Tämä on henkevä näytelmä ja näytelmässä esitetyt teemat ovat hyvin arkisia ja tosia.

Uusi kasvo näyttämöllä on myös Päivi Halttunen. Hän työskentelee lähikuntoutusosaston osastonsihteerinä, mutta näytelmässä hänellä on tanssijan rooli. Hän on harrastanut tanssia koko ikänsä.

– Tanssin ilolla ja riemulla koitan välittää muisteloita, Halttunen kertoo.

Ensikertalaiset ovat kokeneet näyttämölle astumisen hyvänä kokemuksena.

– On ollut mukava kokemus. Tämä on niin uutta ja erilaista, jota ei ole ennen tullut tehtyä. Meillä on tässä erittäin hyvä porukka, ja olen saanut apua ja vinkkejä siihen miten vuorosanat saa jäämään päähän, Sari Ravolainen kertoo.

Samoin on kokenut asian Anne Koljonen.

– Ihan huikeaa on ollut ja porukka on ottanut hyvin vastaan. Vaikka vähän jännitti aluksi miten konkarit suhtautuvat tällaisiin noviiseihin, mutta on menty samalla viivalla kuin kaikki muutkin, eikä kukaan ole nostanut ketään jalustalle. Hyvin on neuvottu, ohjattu ja kannustettu, kiittelee Koljonen.

Potilas-näytelmän kantaesitys on huomenna lauantaina 9. marraskuuta kello 14 Kangasniemi-salissa. Muut näytökset ovat su 10.11. klo 14, ke 13.11. klo 18, la 16.11. klo 14 ja su 17.11. klo 14. Kangasniemen Marttayhdistyksen teatterikahvio on avoinna alkaen tunti ennen näytöstä.