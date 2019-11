Pääkirjoitus: Päihderiippuvuuden hoidot uusiksi kangasniemeläisin voimin

0

Suomen tulevaan päihdepolitiikkaan ja päihderiippuvaisten hoidon linjauksiin on tulossa kangasniemeläinen silaus. Kangasniemellä kotipaikkaansa pitävän Suomen päihderiippuvaiset ry:n toiminnanjohtaja Tarja Orre on ollut jo aiemmin asiantuntijana kuultavana eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. Tiistaina Helsingissä järjestetyn päihderiippuvuuden ja läheisten hoidosta tehdyn oppaan julkistustilaisuudessa perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru pyysi lisäksi, että Tarja Orre kokoaisi asiantuntijoista, alan ammattilaisista, järjestöjen edustajista ja kokemusasiantuntijoista koostuvan joukon, joka voisi ministerin apuna pohtia päihderiippuvaisten hoidon tulevaisuutta.

Päihderiippuvaisten hoito on nyt pahasti rempallaan. Riippuvuudesta kärsivistä vain pieni osa pääsee hoitoihin. Ongelmana on, että hoitoihin pääsyä ohjaa raha, ei hoidon tarve. Ongelmana päihderiippuvaisten hoidon suunnittelussa on sekin, että nykyisellään kaikkien käytettyjen hoitomuotojen vaikuttavuudesta ei ole tutkittua tietoa. Kun rahaa on vähän, on tärkeää, että hoitopaletissa ovat mukana vain sellaiset hoidot, joiden vaikuttavuudesta on näyttöä.

Maan hallituksen tehtävä ei ole helppo. Valmistelussa on mittava sote-uudistus, jossa rakenteet on viilattava maakuntamalliin sopiviksi. Kansalaisten kannalta rakenteita tärkeämpiä ovat kuitenkin uudistuksen sisällöt. On erinomaista, jos suunniteltu seitsemän päivän hoitotakuu saadaan säädetyksi lakiin, mutta vielä erinomaisempaa, jos terveydenhuollon käytännöt saadaan Suomen kaikilla kolkilla toimimaan lain edellyttämällä tavalla.

Tärkeää on myös se, että päihderiippuvuuksien hoito saadaan sisältöjen uudistuksessa nivotuksi osaksi suomalaista perusterveydenhoitoa. Kyseessä on sairaus sairauksien joukossa. Ja sairauden hoidon ensimmäisen portaan olisi hyvä löytyä omasta terveyskeskuksesta, tai sote-keskuksesta, kuten niitä tulevassa sote-mallissa kutsutaan.

Päihderiippuvuuksien hoidosta keskusteltaessa sekä paikallisilla että valtakunnallisilla foorumeilla nousee esiin Kangasniemen malli. Täällä kunta ja seurakunta ovat lähteneet työstämään omaa, Kangasniemen hoitomallia, yhteistyössä Suomen päihderiippuvaiset ry:n kanssa. Toivottavasti malli saadaan toimivaksi käytännöksi mahdollisimman nopeasti. On hienoa, jos päihderiippuvaisten hoidon uusissa näkymissä Kangasniemi voi olla näyttämässä mallia muulle Suomelle.

Kalevi Tiitinen

