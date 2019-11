KaPa nousi lohkon toiselle sijalle – Suolahden Urho kukistui kotiyleisön edessä

0

KaPa-51 jääkiekon edustusjoukkue jatkaa hienoa kauttaan II-divisioonan neloslohkossa. Tuoreimmat sarjapisteet irtosivat pyhäinpäivänä pelatusta kotiottelusta, jossa Suolahdesta saapunut Urho kukistui luvuin 8-5 (1-0, 4-2, 3-3).

KaPa pääsi ensimmäiselle erätauolle yhden maalin johtoasemissa, mutta toisen erän alussa Urho nousi 1-2 -johtoon kahdella osumallaan. Toisen erän aikana KaPa kuitenkin pisti suuremman vaihteen päälle ja erän päättyessä lukemat olivat kotijoukkueen hyväksi jo 5-2. Viimeisessä erässä molemmille joukkueille kirjattiin kolme maalia.

– Peli kuvasti hyvin meidän pelaamisen tasoa ja laatua tällä hetkellä: kun ollaan hyviä, niin ollaan tosi hyviä, mutta vielä tulee liikaa notkahduksia ja lipsahduksia pelin sisällä, kommentoi KaPan valmentaja Juho Manninen joukkueen suoritusta.

Mannisen mukaan KaPan hyökkäyspeli toimii ja tuottaa hyvin, mutta puolustuspelaamisen ja erikoistilanteiden kanssa riittää vielä tekemistä.

– Näkisin kuitenkin, että olemme hyvin aikataulussa, mitä tulee pelin kanssa jumppaamiseen. Tärkeintä on se, että vaikka peli ei ole vielä lähellekään valmista, se tuottaa voittoja ja pisteitä. Olemme tavoitteiden mukaisessa vauhdissa ja hyvissä asemissa, Manninen sanoo.

KaPan Urho-pelin maaleista puolet tehtaili Mikael Vasara, jonka tehot ottelussa olivat 4+1. Vasara on tehnyt kahdeksassa tänä syksynä pelatussa runkosarjan ottelussa yhteensä 20 maalia ja syöttöpisteitä hänelle on kirjattu kymmenen. Illan maaleista kaksi syntyi Ville Laakkosen toimesta ja loput osumat viimeistelivät Mikko Hyyryläinen ja Otto Manninen.

Urho-pelissä nähtiin myös uusi KaPa-pelaaja, pari viime kautta Ketterässä Mestistä pelannut Erno ”Epi” Ripatti. Miehen otteet vakuuttivat kotiyleisön välittömästi ja illan aikana hänelle kirjattiin neljä syöttöpistettä. Myös joukkue arvosti Ripatin laadukasta pelaamista ja valitsi hänet keskuudestaan Illan Taikuriksi.

– Epi on huippuvahvistus meille. Meriitit ja tilastot kertovat, että kyseessä on varmasti yksi tämän sarjan parhaista, ellei paras pelaaja. Tärkein ominaisuus on kuitenkin se, että hän on joukkueen näköinen ja oloinen pelaaja, joka ei ole tullut luulemaan tai olettamaan mitään, vaan painaa hommia joukkueen eteen siinä missä muutkin, valmentaja Manninen toteaa.

Urhon kukistamisen myötä KaPa nousi sarjataulukon toiselle sijalle. KaPalla on koossa 18 pistettä ja eroa lohkon kärkisijaa vielä toistaiseksi hallussaan pitävään Karjalan Koplaan on vain kaksi pistettä. Seuraavan kerran KaPa on sarjapistejahdissa 16.-17.11., jolloin kotiyleisölle on tarjolla makeaa mahan täydeltä kahden sarjaottelun muodossa. Luvassa on tiukat kamppailut, sillä vastustajiksi saapuvat sarjaykkönen Karjalan Kopla ja sarjakolmonen PEPO.

KaPan pelaajien tehot:

Mikael Vasara 4+1

Erno Ripatti 0+4

Ville Laakkonen 2+0

Miika Otranen 0+2

Mikko Hyyryläinen 1+0

Otto Manninen 1+0

Heikki Honkanen 0+1

Teemu Huoponen 0+1

Jaakko Pietarinen 0+1

Roni Kurvinen 0+1

Jussi Siitonen 0+1