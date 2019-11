Teetupa-illan vieraana tänään Eero Valanko

0

Naisten Pankin Kangasniemen paikallisryhmän Teetupa-iltaa vietetään tänään 4. marraskuuta Tervaniemen tuvalla. Illan vieraana on ekonomi, ”harrastajakirjoittaja” Eero Valanko. Hän kertoo kokemuksistaan kirjojen kirjoittamisesta sekä mielenkiintoista tietoa Kangasniemen pitäjän historiasta.

Illan aikana pidetään erilainen, yllättävä tietokilpailu ja illassa on mahdollisuus ostaa Eero Valangon kirjallisuutta. Tilaisuudessa on kahvi- ja teetarjoilu.

Naisten Pankin Kangasniemen paikallisryhmän Teetupa-ilta ma 4.11. klo 18 Tervaniemen tuvalla.