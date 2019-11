KaPalle pakkopullan makuiset pisteet Suonenjoelta

0

KaPa-51 jääkiekon edustusjoukkue kohtasi viime lauantaina SukiKan Suonenjoella pelatussa II-divisioonan sarjaottelussa. Vaikka KaPa vei ottelun voiton luvuin 6-9 (1-5, 2-1, 3-3), ei varakapteeni Ville Siitonen löytänyt joukkueensa otteista kovin paljon hyvää kerrottavaa.

– Matsi ei ottanut oikein käynnistyäkseen meidän osaltamme ja pelasimme aivan liian pehmeällä otteella. Menimme viettämään aurinkoista syyslauantaita, siinä missä kotijoukkue tuli pelaamaan, Siitonen kommentoi.

Maalillisesti KaPa oli avauserässä vahva: vastustaja teki yhden maalin ja KaPa viisi. Ensimmäisen erän maaleista kolme syntyi Mikael Vasaran toimesta ja loput viimeistelivät Heikki Honkanen ja Mikko Hyyryläinen.

– Onneksi yksi meidän isoimmista vahvuuksista, eli tehokkuus maalipaikoissa piti sieraimemme pinnalla, vaikka muutoin ottelun alku oli kauden heikkotasoisinta KaPaa, Siitonen toteaa.

Toisessa erässä KaPa teki yhden maalin, jälleen kovassa maalintekovireessä olleen Mikael Vasaran toimesta. Ottelun viimeisessä erässä SuKiKa ehti nousta yhden maalin takaa-ajoasemiin, kunnes KaPa ryhtyi tositoimiin.

– Vasta kolmannessa erässä leimahtaneeseen taisteluhenkeen tarvittiin sytykkeeksi muutama päästetty maali ja alivoimavääntö, mutta parin epäonnekkaankin takaiskun jälkeen onnistuimme kuitenkin vääntämään pakkopullan makuiset pisteet kotiin, Siitonen sanoo.

KaPan kolmannen erän osumat kirjattiin Heikki Honkaselle, Jyri Pöntiselle ja Mikko Hyyryläiselle.

Maalissa urakoi 34 kertaa kiekon torjuen Aleksi Liikanen.

15 sarjapistettä alkukauden otteluista kerännyt KaPa on sarjataulukon kolmannella sijalla. Kärjessä on tasaista, sillä lohkoa johtavalla Karjalan Koplalla on koossa 17 pistettä ja toisena olevalla PEPO:lla 16 pistettä.

KaPa on hienosti edustettuna myös lohkon pelaajatilastojen kärkipäässä: Mikael Vasara on toisena tehopistein 16+9. Kymmenen alkukauden tehokkaimman pelaajan joukkoon mahtuvat myös Mikko Hyyryläinen ja Jussi Siitonen, jotka ovat sijoilla seitsemän ja kahdeksan.

Seuraavaksi KaPa kohtaa kotiyleisön edessä Suolahdesta saapuvan Urhon. Ottelu pelataan Tehomet Areenalla pyhäinpäivänä 2.marraskuuta kello 16 alkaen.

KaPan pelaajien tehot Suonenjoella:

Mikael Vasara 4+3

Jussi Siitonen 0+5

Mikko Hyyryläinen 2+2

Heikki Honkanen 2+0

Roni Kurvinen 0+2

Jyri Pöntinen 1+0

Ville Siitonen 0+1

Otto Manninen 0+1

Eetu Linnera 0+1