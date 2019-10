0

Lapassalmen uusi silta avautuu autoliikenteelle perjantaina 1. marraskuuta.

– Silta on käytettävissä heti aamusta alkaen, kertoo Destian työmaapäällikkö Antti Rönkä.

Siltatyömaa käynnistyi huhtikuussa ja sen aikana purettiin vanha 1950-luvulla rakennettu silta ja tilalle rakennettiin uusi. Siltatyömaan aikana kevyt liikenne on päässyt sillan yli, mutta autoliikenne on ohjattu kulkemaan Salmenkylän kiertotien kautta. Nyt kiertotiemerkinnät puretaan pois perjantain aikana.

Sillalla on Röngän mukaan käytettävissä pääosin molemmat kaistat heti perjantaista alkaen ja sillalla on jo lopullinen päällyste. Ainoastaan marraskuun puolivälin tienoilla tehtävät penkereiden kaidetyöt voivat aiheuttaa hieman haittaa liikenteelle.

Lue lisää 31.lokakuuta ilmestyvästä Kangasniemen Kunnallislehdestä.