Kesäillan valssi soi syksylläkin – Oskar Merikanto palaa Kangasniemelle

0

Hankasalmen musiikkiyhdistys on tuottanut draamallisen konsertin Oskar Merikannon sävellyksistä. Kesäillan valssi -nimisen esityksen käsikirjoitus ja ohjaus on Kimmo Pajun, musiikillinen johto Miikka Laihosen. Ensiesitys oli Hankasalmen kirkossa kesäkuussa ja konsertti kuullaan tänään Kangasniemellä. Maestro itse on paikalla, edellisestä kerrasta on kulunut 130 vuotta, vuonna 1889 hän kävi tarkastamassa Kangasniemen kirkon urut.

Konsertissa kuullaan säveltäjämestarin kaksikymmentä sävellystä, kuten Annina, Merellä, Kesäillan valssi, Itkevä huilu, Kai muistat vielä sen virren, Valse lente ja Nälkämaan marssi. Merikanto itse Kimmo Pajun esittämänä kertoo musiikin lomassa säveltäjän värikkäästä elämästä ja töistä, jotka risteilevät Suomen kulttuurihistoriaan ja sen persooniin.

Esiintyjiä on yli kaksikymmentä; valtaosa kuorosta, orkesterista ja solisteista on musiikin ammattilaisia. Matti Asikainen soittaa pianoa, laulajina kuullaan Minja Niirasta, Kimmo Tuuria ja Katariina Poikelaa. Reetta Manninen soittaa selloa, Jesi Blomgren harmonikkaa, Miikka Laihonen puhaltaa pasuunaan ja johtaa Hankasalmen viihdekuoroa.

Tuotannossa ovat mukana Hankasalmen kunnan kulttuuritoimi, Hankasalmen Musiikkiyhdistys, Kangasniemen kunnan kulttuuritoimi ja Kangasniemen Musiikinystävät. Konsertin tuottamiseen on saatu apuraha Suomen Kulttuurirahastolta.

Kesäillan valssi su 27.10. kello 19 Kangasniemi-sali. (Otto Mannisen tie 2).