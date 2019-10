Kolumni: Ihan kuin Iisakinkirkko?

0

Sitähän remontoidaan kuin Iisakinkirkkoa, ovat monet todenneet, kun ovat seuranneet Kangasniemen kirkon remonttia. Iisakinkirkkohan on Pietarin tunnetuimpia nähtävyyksiä, jonka rakentaminen 1800-luvun alkupuoliskolla otti aikaa neljäkymmentä vuotta.

Vertaus voi olla hyvä, mutta ontuu. Itse remontti on sujunut yllättävänkin vauhdikkaasti, kun ottaa huomioon sen, että aloittaminen viivästyi ja sen, että eteen on tullut monia yllätyksiä, jotka ovat töitä hidastaneet ja hankaloittaneet. On löytynyt asbestia ja pcb-maaleja, joiden poistaminen on vaatinut erikoistoimia. Tuorein ongelma on sakastin nurkalta löydetty hirsien lahovika.

On vain hyvä, että mahdolliset ongelmapaikat tulevat esiin remontin edetessä. Ja vielä parempi, että kovan luokan ammattilaiset korjaavat heti havaitsemansa ongelmat. Vain hyvin tehty remontti varmistaa, että parisataavuotias kirkko kestää tulevillekin sukupolville.

Iisakinkirkkovertaus taisi monille tulla mieleen säikähdyksenä Länsi-Savon otsikosta, joka julisti, että joulu on peruttu Kangasniemellä. Joulu tulee, Roinilan kinkkua saadaan pöytään, lapset saavat lahjoja ja Jeesus-lapsellekin löytyy sijaa, vaikka seurakuntaväki ei tällä kertaa pääsekään joulukirkkoon omaan pyhäkköön.

Seurakuntasalin osalta remontti valmistunee tammikuulla. Kirkon käyttöönottomessu toteutetaan suunnitellusti 15. maaliskuuta. Piispa Seppo Häkkinen on tulossa mukaan messuun, josta lähetetään myös radiojumalanpalvelus.

Se on tietenkin totta, että luparuljansseihin ja byrokratiaan on kulunut turhan paljon aikaa. Ely-keskukselta kesti vuoden päivät käsitellä kirkon uuden maalämpöjärjestelmän lupia. Lisäksi museovirasto ja kirkkohallitus ovat tuoneet lupamenettelyihin omat viivästyksensä. Kirkkohallitus ei ole vieläkään virallisesti käsitellyt Kangasniemen anomuksia, mutta ennakkotietona on kerrottu, että invaluiska ja urkuparven alle suunnitellut lisärakenteet eivät ole nyt saamassa lupia.

– Olen museoihminen ja perinteen kannattaja. Minusta arkkitehdin suunnitelman sisätilojen muutokseksi oli kuitenkin hyvin kaunis ja sopiva, joten päädyin sitä kannattamaan. Joka puolella Suomea kirkkoihin on tehty kaikenlaisia lisätiloja. Ehkä meillä on sitten poikkeuksellisen arvokas ja hieno kirkko, kun museovirasto ja kirkkohallitus eivät tänne muutoksia hyväksy, kommentoi kirkkovaltuuston puheenjohtaja Raija Vehmala tilannetta remontin vaiheista järjestetyssä tiedotustilaisuudessa.

Osaltaan tilannetta on hämmentänyt sekin, että omalla paikkakunnalla on kirkon tiloista vähintäänkin kahta ilmaa. Osan mielestä kirkko on arvokas rakennus, joka pitää säilyttää täysin alkuperäisessä kuosissaan. Osa taas näkee, että kirkon pitää olla elävä rakennus, jonka rakenteita pitää voida muuttaa mm. lapsityön tarpeiden mukaan.

Olisiko niin, että ”Iisakinkirkoksi” homma muuttuu, kun noita erilaisia näkökulmia yritetään sovittaa yhteen?

Kalevi Tiitinen

kalevi.tiitinen@kangasniemenlehti.fi