Saunalautta palvelee talviuimareita syyslomaviikolla uimalassa

Kangasniemen Avantouimarit ovat olleet ilman vakituista saunomispaikkaa jo tovin. Väliaikaisia saunoja sen sijaan on järjestynyt ja nyt syyslomaviikolla sauna on uimareiden käytettävissä uimalassa, jossa saunalautan puukiuas lämpenee päivittäin.

Maanantaina ensimmäisellä sekasaunavuorolla saunalautalla olivat innokkaat talviuimarit Taimi Laitinen ja Mirja Kyröläinen.

– On tosi hyvät löylyt, täällä on 82 astetta, kertoivat naiset lauteilla istuessaan.

Ja kun on saunottu, on aika pulahtaa höyryävänä noin viisi asteiseen Puulaan.

Kangasniemen Avantouimarit ry haki luvat ja vuokrasi saunalautan viikoksi yksityiseltä yrittäjältä käyttöönsä.

– Moni toivoo saunaa, ja koska meillä ei sitä ole, niin nyt tämä saunalautta palvelee yksityisten saunantarjoajien lisäksi heidän tarpeitaan, kertoo Kangasniemen Avantouimarit ry:n puheenjohtaja Niina Ruti.

Saunalautan sauna lämpiää uimalassa tämän viikon ajan kello 15-19 välisenä aikana ja käytössä on sekavuorot. Viimeinen saunapäivä on perjantaina 25. lokakuuta.

Kirkonkylän uimalassa on nyt paikallaan myös talviuimareiden lämmitetty pukukoppi, joka jää rannalle koko talveksi. Pukukopissa on pukeutumistilat miehille ja naisille. Pukukopilta johtaa liukuestematto laiturille ja talven uimapaikalle, jonne tulee aikanaan myös pumppu pitämään avantoa sulana. Avantouimareiden halukkaille jäsenille on teetetty avaimia pukukoppiin ja kertaluontoiset kokeilijat voivat olla yhteydessä Nina Rutiin, joka järjestää avaimet. Kertakäynnin hinta on kaksi euroa. Lisäksi Kangasniemen Avantouimarit ry järjestää talven mittaan lajin kokeilukertoja talviuinnin terveysvaikutuksista kiinnostuneille.