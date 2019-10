Majatalossa iloitaan tänään väreistä

0

– Värit vaikuttavat minuun vahvasti. Ne ilahduttavat ja piristävät, ne myös hoitavat ja lohduttavat, sanoo Kirsi Kärkkäinen, joka tulee tänään keskiviikkona 16.lokakuuta Majatalo-illan vieraaksi. Hän on luvannut kertoa siitä, mikä merkitys väreillä on ollut hänen elämänsä tarinassa.

Raamattuopettaja Jaakko Pirttiaho pääsee tällä kertaa mukaan iltaan. Tekeillä oleva elämäkerta on työllistänyt häntä viime aikoina. Jaakko paljastaa, että kirjasta ei ole tulossa sankaritarinaa, vaan karhea ja rosoinen kertomus elämästä ja Jumalasuhteesta.

Musiikki on tärkeä osa seurakunnan järjestämän Majatalo-illan ohjelmaa. Keskiviikkona Majiksen mainion bändin säestämien yhteislaulujen joukosta löytyy muun muassa piispa Seppo Häkkisen lempivirsi. Illan kulussa on mukana myös suuri joukko seurakuntalaisia eri tehtävissä.

– Majikseen ei ole pääsyvaatimuksia, eikä siellä mittailla kenenkään uskon määrää, vakuuttavat juontajat Päivi Kettunen ja Pirkka-pappi. Olet lämpimästi tervetullut juuri sellaisena kuin olet.

Syysvärien Majatalo tänään keskiviikkona 16.10. klo 18 Kangasniemi-salissa. Perheen pienimmille on samaan aikaan oma Lasten Majatalo. Illan päättää seurustelun sakramentti ruisleipätarjoilun äärellä kunnantalon aulassa.