Kamala luonto tutuksi kirjastossa – Sarjakuvantekijät saapuvat taiteilijavierailulle

Kamala luonto strippisarjakuvan jyväskyläläiset tekijät Jarkko Vehniäinen ja Marja Lappalainen tulevat taiteilijavierailulle kirjastoon tänään tiistaina.

Kamala luonto sarjakuva on alunperin Vehniäisen luomus. Sarjakuvassa ilves, kärppä ja muut metsäneläimet pohtivat maailmaa omintakeiseen, sanoja säästelemättömään tyyliinsä.

Sarjakuva syntyi jo vuonna 2001 puolivahingossa Helsinki-aiheisen pilakuvan muodossa, mutta muutti sitten muotoaan metsään sijoittuvaksi sarjakuvaksi. Sarjakuva on tänä päivänä monelle tuttu useista sanomalehdistä esimerkiksi Keskisuomalaisesta sekä lukuisista albumeista.

Vehniäinen hoitaa piirrospuolen ja vuodesta 2016 tiimissä mukana ollut Lappalainen käsikirjoittaa. Tekijät hiovat yhdessä ideat loppuun ja stripit valmiiksi viimeistä ilmettä ja puhekuplaa myöten.

Kamalan luonnon maailma on moniulotteinen ja tutustumisen arvoinen: jokainen voi saada siitä ajatuksia ja löytää hahmon johon samastua – tai ihan vaan saada päivittäiset naurut. Kamalassa luonnossa käydään läpi vuoristoradat ja tunnekuohut laidasta laitaan, vaikeita aiheita kaihtamatta. Mutta kaikista kurakoista rämmitään aina kuiville, ja kuten elämässä yleensä, niin tässäkin metsässä kaikkein tärkeintä on ystävyys.

Jarkko Vehniäinen ja Marja Lappalainen taitelijavieraina tiistaina 15.10. kello 18 kirjastossa.