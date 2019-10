Lauluja levoksi ja lohduksi seurakuntasalissa

0

Valoa, voimaa, lohtua ja toivoa on kuulijalle luvassa lämminhenkisessä Hanna Ekolan Lauluja levoksi ja lohduksi -konsertissa tänään sunnuntaina 13. lokakuuta. Konsertin sielukkaat, kuulijaa lähelle tulevat tulkinnat elämänmakuisista lauluista kertovat elämän iloista ja suruista sekä siitä, mistä matkalle voi saada voimaa ja lohtua.

Jo liki 30 vuotta valtakunnallisesti konsertoinut Hanna Ekola on hiljattain julkaissut 13. levynsä Taivaanrakas, jossa on kaksitoista laulajan itsensä sanoittamaa laulua luopumisesta, selviytymisestä, kiitoksesta ja toivosta. Tuttujen, paljon toivottujen levytystensä lisäksi Hanna tuo konserttiin myös näitä uusia laulujaan, jotka kumpuavat laulajan omista syvistä elämänkokemuksista.

– Haluan tehdä ja tulkita lauluja, joista kuulija löytää kosketuspintaa ja toivoa elämäänsä, Hanna kuvailee.

Laulujensa lisäksi Hanna Ekola on julkaissut 26 ajatelma- ja runoteosta. Hanna on teksteillään ja lauluillaan osannut sanoa jotain suurta yleisöä syvältä koskettavaa, mistä kertoo se, että hänen kirjojaan on myyty noin satatuhatta ja levyjä noin kaksisataatuhatta kappaletta. Hanna on myös palkittu Emma-patsaalla ja Vuoden kiinnostavin kirja -palkinnoilla.

Hanna Ekolan kanssa musisoi pianisti-laulaja Virpi Salo. Heleä-ääninen Hanna ja tummaääninen Virpi ovat esiintyneet yhdessä jo vuodesta 1995 lähtien. Saumattomasta yhteistyöstä syntyy herkkä ja puhutteleva kokonaisuus ja konsertissa kuullaan myös heidän duettoaan.

Lauluja levoksi ja lohduksi -konserttiin ovat kaikki lämpimästi tervetulleita.

Lauluja levoksi ja lohduksi -konsertti seurakuntasalissa su 13.10. klo 15.