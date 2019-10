Hirvenmetsästys alkaa tänään – Pyyntilupia hieman edellisvuotta vähemmän

0

Hirvenmetsästyskausi alkaa tänään lauantaina. Tällä kaudella paikkakunnan yhteislupa-alueen seurueilla on käytettävissä hieman edellisvuotta vähemmän kaatolupia. Nyt Riistakeskus on myöntänyt lupia 307, kun viime kaudella niitä oli peräti 353. Yhdellä luvalla voi kaataa yhden aikuisen eläimen tai kaksi vasaa.

Kangasniemen riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja Seppo Laitisen mukaan lupamäärä on riittävä, sillä edelliskaudella lupia oli niin paljon, että niitä jäi jopa käyttämättä.

Tiettävästi kaikki yhteislupa-alueen 21 hirviseuruetta aloittavat jahdin nyt heti ensimmäisenä viikonloppuna. Hirviseurueille on jaettu 251 lupaa ja pankkiin on jätetty 56.

Lupien jaossa on painotettu hirvituhoalueita ja valtatie 13 varrelle on myös myönnetty enemmän lupia, jolla pyritään vähentämään hirvikolareita. Lupia on jaettu enemmän myös hirvitihentymäalueille. Tavoitteena on, että jäävä kanta olisi alle alle 3 hirveä tuhannella hehtaarilla.

Hirvenmetsästyskausi koiraa apuna käyttäen ja ajoketjumetsästyksenä alkaa siis tänään lauantaina 12. lokakuuta ja päättyy joulukuun loppuun. Tammikuussa 1.-15. päivän välisenä aikana hirveä saa metsästää edellisvuoden tapaan ilman koiraa. Kielto ei koske koiran käyttämistä haavoittuneen eläimen jäljittämiseen.

Valkohäntäpeuran kaatolupia on yhteislupa-alueelle myönnetty 50. Seppo Laitisen mukaan valkohäntäpeuran ja kauriiden kannat ovat paikkakunnalla siinä määrin vahvistuneet, että niitä on syytä ryhtyä pyytämään tuhojen ja kolareiden vähentämiseksi. Poliisin ja Riistakeskuksen tilastojen mukaan Kangasniemellä on sattunut vuosien 2014-2018 välisenä aikana 18 peura- tai kauriskolaria ja 70 hirvikolaria.

Hirvet liikkuvat nyt syksyllä ja hirvenmetsästyksen aikaan ne voivat olla liikkeellä mihin aikaan päivästä tahansa. Seppo Laitinen kehottaakin autoilijoita varovaisuuteen.

– Kun niitä ammutaan, ne lähtevät karkuun, ja ne liikkuvat pitkiäkin matkoja. Ja kun hirvi tulee tien yli, ei se paljon katsele liikennettä. Joten siellä missä on metsästyskäynnissä kannattaa olla varovainen ja myös siellä missä on hirvivaroitusmerkkejä.

Ely-keskus muistuttaa, että yksinkertaisin keino välttää hirvieläinonnettomuus tai ainakin pienentää törmäyksestä aiheutuvia vahinkoja on alentaa tilannenopeutta. Tilannenopeuden alentamisen lisäksi tien vierustoja on syytä tarkkailla syksyisin tavallistakin tiiviimmin.

Syksyn ja talven jahdeissa koko maassa on käytössä 50 385 hirven pyyntilupaa, joista Etelä-Savoon on myönnetty 3768 lupaa.