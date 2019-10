Pääkirjoitus: Vuokra-asunnot käyttöön työntekijöiden houkuttelussa

0

Valtion budjettikeskustelun yhteydessä eduskunnassa todettiin yhdeksi Suomen ongelmaksi, että avoimet työpaikat ja työttömät työntekijät eivät kohtaa. Työn perässä muuttaminen voi olla haasteellista varsinkin perheelliselle, joka on juurillaan kiinni esimerkiksi omistusasunnon vuoksi.

Kansanedustaja Hjallis Harkimo esitti puheessaan, että valtio voisi pohtia konkreettisia toimia muuttamisen kynnysten madaltamiseksi. Harkimon mielestä valtio voisi tarjota työn perässä muuttajalle vaikka ilmaisen asunnon työsopimuksen koeajan ajaksi. Näin ihminen voisi kokeilla, sopiiko muutos hänelle, eikä joutuisi tekemään kokeilematta isoja elämänmuutoksia.

Ammattitaitoisen työvoiman saanti on ollut hankaluutena myös monissa kangasniemeläisissä, laajentumishaluisissa yrityksissä. Ja jos työntekijöitä on naapurista saatu houkutelluksi, eivät kaikki ole päätyneet muuttamaan Kangasniemelle. Kunnan kannalta olisi tärkeää, että tänne töihin tulevista tulisi myös paikallisia veronmaksajia ja palveluiden kuluttajia. Yrittäjät puolestaan saisivat sitoutuneita työntekijöitä. Kun talot ja tavarat on muutettu Kangasniemelle, ei ihan heti tule houkutusta muuttaa uuteen työpaikkaan uudelle paikkakunnalle.

Harkimon esittämä ajatus vuokrahoukuttimesta ei ole uusi. Kangasniemellä muutamien yrittäjien kanssa keskustellessa vastaava järjestely on tullut esiin. Kunnalla on runsaasti tyhjillään olevia vuokra-asuntoja. Miksipä noita asuntoja ei voitaisi tarjota tänne töihin tuleville. Sellainen uusi työntekijä, joka tulee tänne töihin ja muuttaa kirjansa Kangasniemelle, voisi saada vaikka puoleksi vuodeksi ilmaisen asunnon. Tuon puolen vuoden aikana hän ennättäisi tutustua paikkakuntaan ja päättää, minne haluaa oman, vakituisemman majansa pystyttää.

Ajatus on pohtimisen arvoinen. Kunnalle ei järjestelystä koituisi suuria kustannuksia, koskapa tyhjilläänkin olevia vuokra-asuntoja täytyy lämmittää. Yrittäjät puolestaan saisivat uuden houkuttimen, jonka avulla työntekijöiden rekrytointi saattaisi helpottua. Ja jos lopputulemana Kangasniemelle saadaan uusia työntekijöitä ja uusia veronmaksajia, järjestelyssä voittavat kaikki.

Kalevi Tiitinen