KaPa kamppaili voittoon Lappeenrannassa – PEPO kukistui maalein 5-6

0

KaPa kävi viime sunnuntaina hakemassa kolme tärkeää II-divisioonan sarjapistettä Lappeenrannasta. PEPO:a vastaan pelattu ottelu muodostui jännittäväksi kamppailuksi ja voitto ratkesi kolmen maalin tappioasemasta nousseelle KaPalle kolme minuuttia ennen pelin päättymistä. Voittomaalin teki alivoimalla varakapteeni Ville Närhi ja loppulukemiksi kirjattiin 5-6 (1-1, 1-4, 0-4).

– Vastustaja oli kyllä pelin päällä koko 60 minuutin ajan. Mutta uskoimme itseemme loppuun saakka ja saimme maalit oikeisiin hetkiin kolmannessa erässä. Joukkueen paras pelaaja, maalivahti Aleksi Liikanen, hoiti loput, Ville Närhi tiivistää ottelun tapahtumat.

Närhi oli ottelun tehokkain KaPa-pelaaja: hän teki kaksi maalia ja sai yhden syöttöpisteen. Muut KaPan maalit syntyivät Jerry Kenakkalan, Heikki Honkasen, Teemu Huoposen ja Mikael Vasaran toimesta.

KaPan maalia vartioinut Aleksi Liikanen sai ottelun jälkeen joukkueelta ”illan taikuri” -hatun päähänsä. Liikaselle kirjattiin 38 torjuntaa ja hänen torjuntaprosenttinsa oli 88,37. PEPO:n maalivahti Henri Penttilä torjui kiekon 16 kertaa torjuntaprosentilla 72,73.

Kolmen pelatun ottelun jälkeen KaPa on sarjataulukon neljännellä sijalla, pisteitä on koossa kuusi. Sarjaa johtaa neljä peliä pelannut PEPO, jolla on yhdeksän sarjapistettä.

Tulevana viikonloppuna KaPa pelaa kaksi ottelua: lauantaina 12.10. pelattavassa vieraspelissä vastassa on LL-89 Lapinlahdella ja sunnuntaina 13.10. kello 15 alkavassa kotiottelussa KaPa kohtaa Suonenjoelta saapuvan SuKiKan.

KaPan pelaajien tehot:

Ville Närhi 2+1

Mikael Vasara 1+2

Heikki Honkanen 1+0

Teemu Huoponen 1+0

Jerry Kenakkala 1+0

Pietu Kanerva 0+1

Roni Kurvinen 0+1

Aleksi Liikanen 0+1