Vorot istutusten kimpussa

0

Kangasniemen kylillä on liikkunut voroja, jotka ovat kiinnostuneita pihojen ja puutarhojen istutuksista. Makkolassa kesiään ja vapaa-aikojaan viettävä Liisa Nojonen kertoo, että hänen pihapiiristään on hävinnyt kolme kookasta timanttituijaa.

– Kun tulin pihaan, huomasin, että tuijista olivat vain ammottavat kuopat jäljellä, hämmästelee Nojonen.

Kokemuksineen Liisa Nojonen ei ole yksin. Muitakin vastaavia varkauksia on tapahtunut. Nyt kannattaakin pitää puutarhoja tarkasti silmällä. Samoin kannattaa tarkkailla kylillä liikkuvia ajoneuvoja ja seurueita. Kookkaiden tuijien kuljettamiseen tarvittaneen isompi ajoneuvo.

Ylikonstaapeli Toni Reinikaisen mukaan puutarhavoroista on tehty Kangasniemellä ainakin yksi rikosilmoitus. Hänen mukaansa samanlaisesta toiminnasta on havaintoja myös Keski-Suomen puolella, Havumäessä.