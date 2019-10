Pääkirjoitus: Lapaskangas luo uskoa tulevaan

0

Vaikka tuoreet väestöennusteet näyttävät miinusta, näyttäytyy Kangasniemi elinvoimaisena kuntana. Elinvoimaa kuntaan tuovat yritykset, jotka investoivat toimintaansa ja palkkaavat lisää työvoimaa. Tilastoissa elinvoima näkyy siinä, että väestöennusteissa Kangasniemi näyttää jatkavan muuttovoittoisena kuntana.

Etenkin Lapaskankaan alue kunnostautuu Kangasniemen kehityksen veturina. Alueelle on tämän vuoden aikana investoitu ja parhaillaan investoidaan miljoonaluokan summia. Investoinnit puolestaan luovat uusia työpaikkoja.

Tänä vuonna 40-vuotista taivaltaan juhliva Tehomet näyttäytyy tietenkin Lapaskankaan lippulaivana. On hienoa, että meillä on kansainvälinen, vahvaa tulosta tekevä yritys. Tehomet ei kuitenkaan ole yksin. Teollisuusalueella on runsaat kolmekymmentä yritystä, jotka työllistävät yhteensä jopa kolmisensataa työntekijää.

Rotomon on ostanut uutta hallitilaa ja vuokrannut kunnalta tonttimaata varastoalueeksi. Parhaillaan yhtiö investoi uusiin tuotantokoneisiin. Keväällä yhtiö rekrytoi kymmenkunta työntekijää ja luvassa on, että rekrytoinnit tulevat jatkumaan syksyn ja talven aikana.

Tämän vuoden investoijiin kuuluvat myös Otrasen veljekset Lassi ja VIlle. Veljesten Reifer Oy laajensi toimintaansa keskiraskaaseen konepajatoimintaan ja osti Lapaskankaalla vuodesta 1995 toimineen Zetanova Oy:n. Reiferin liikevaihto oli viime vuonna neljä miljoonaa euroa, Zetanovan kaksi miljoonaa. Yhteensä kuuden miljoonan liikevaihdolla yritykset työllistävät viitisenkymmentä metallialan ammattilaista. Kumpikin yritys on jatkuvasti palkannut uutta työvoimaa.

Merkittävää investointia käynnistelee parhaillaan myös Puulan Hirsitalo Oy. Noin miljoonan investointi tuo yrityksen tontille uuden, noin 1400 neliön kokoonpanohallin.

Puula Hirsitalo Oy on parhaillaan käynnistämässä noin miljoonan euron investointia.Summalla nousee yrityksen tontille uusi, noin 1400 neliön kokoonpanohalli. Miljoonainvestointi muuttaa oleellisesti Puula Hirsitalon toimintatapaa. Hirret työstetään automaattilinjastolla kuten ennenkin, mutta jatkossa ne siirretään uuteen kokoonpanohalliin, missä tuotteet kootaan mahdollisimman valmiiksi.

Jos yritykset jatkavat kehityskulkuaan, on Kangasniemellä kaikki mahdollisuudet kääntää ikävät väestöennusteet positiivisiksi. Muuttoliike tuo jo nyt uutta elinvoimaa. Ja kuka tietää vaikka uudet nuoret ja aktiiviset muuttajat punnertaisivat myös kunnan syntyvyyslukemat uuteen nousuun.