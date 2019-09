Kolumni: Kohiseva suihkulähde

0

Suihkulähde voi aiheuttaa kovasti kohinaa, vaikka siinä ei olisi ollut vettä vuosikymmeniin. Se huomattiin viime viikolla, kun työmiehet lähestyivät kunnantalon aulassa sijaitsevaa vesiallasta purkuaikein. Ainakin ensimmäisen purkuyrityksen osalta kävi nyt niin, että aktiiviset naiset ottivat purkumiehistä selkävoiton.

Kun kunnantalo oli uusi, pulputteli arkkitehdin suunnittelema vesiaihe aulassa kuntalaisten iloksi. Ilmeisesti vuosien saatossa pulputtelun seurauksena vettä pääsi luvattomiinkin paikkoihin, kun rakenteissa epäiltiin vesivahinkoa. Vedentulon katkaisuun saattoi johtaa sekin, että suihku oli kytketty käyttövesijärjestelmään. Vesi virtasi altaasta suoraa viemäriin. Vesilaskua tuommoinen jatkuvasti auki oleva hana varmasti kasvatti.

Kunnantaloa hallinnoivan kiinteistöyhtiön hallituksessa tehtiin päätös, että suihkukaivosta saniaisen kasvupaikaksi muuttunut allas puretaan. Monen mielestä allas oli lisäksi aulan muun käytön tiellä. Ainakin kevään vaalien yhteydessä allas aiheutti hankaluuksia, ja jo tuolloin kuului kommentteja, että allas tullaan poistamaan.

Usein on niin, että toisen riesa voi olla toisen aarre. Kangasniemeltä löytyi nopeasti paljon niitä, jotka näkivät suihkualtaan arkkitehtonisen ja taiteellisen arvon. Vilkas keskustelu johti ilmeisesti siihen, että allas seisoo edelleen paikoillaan.

– Arkkitehti on aikoinaan aulan suunnitellut kauniiksi ja toimivaksi. Pidetään se sellaisena ja palautetaan suihkuallas vesiaiheineen taas toimivaksi. Nykytekniikalla siihen on helppo rakentaa suljetun kierron järjestelmä, vetosi vanhus- ja vammaisneuvoston puheenjohtaja Helvi Marttinen valtuutettuihin maanantai-iltana.

Suihkulähde kuohusi myös sosiaalisen median palstoilla. Kovasti närkästystä herätti se, että suihkulähteen purkupäätöstä arvostelleen henkilön kirjoitukset sensuroitiin Facebookin Kangasniemi-foorumilta.

On tietenkin selvä, että FB-Forumin ylläpitäjä voi määritellä sivujensa sisällön. Sekin on ymmärrettävää, että nykyisen somesaastan aikoina sivuille ei haluta päästää henkilöönkäyvää mollausta ja mustamaalausta. Suihkukaivokommenttien sensurointi vaikuttaa kuitenkin hätävarjelun liioittelulta.

Tunnustan, että itsekin tämän lehden palstoilla mieluusti korostan positiivisia näkökulmia asioihin. Positiivisuuden lähtökohta ei kuitenkaan saa tarkoittaa sitä, että kritiikki ja erilaiset mielipiteet torjutaan. Epäkohtiin on puututtava tarvittaessa kärjekkäästikin. Erilaiset näkökulmat ja kriittiset kannanotot ovat yhteiskunnan kehitystä liikkeellä pitäviä voimia.

Kalevi Tiitinen