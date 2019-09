Runonlaulaja Volotinen laulaa löytämiään kirjallisia aarteita ja outouksia

0

Muusikko Juho Ylinampa heittäytyy runonlaulaja Volotisen nahkoihin ja esittää tänään sunnuntaina pitämässään konsertissa säveltämiään runoja. Runonlaulaja Volotisen konsertin repertuaariin kuuluu sävellyksiä muun muassa Ilmari Kiannon, Eino Leinon, L.Onervan ja Uuno Kailaan runoihin. Onpa mukana sävellys, joka on tehty rintamamiesten tuntoja kuvaavaan tekstiin.

– Olen tekstin metsästäjä, kun löydän hyvän tekstin pyrin säveltämään sen, jos se vain sävellykseen taipuu, Ylinampa kertoo.

Tänään sunnuntaina pidettävässä konsertissa on lauluja, jotka ovat syntyneet 10 viime vuoden aikana. Tuoreimmat kappaleet viime marraskuussa paikkakunnalle muuttanut muusikko on säveltänyt Kangasniemellä.

Sävellyksensä hän esittää itse ja säestää itseään kitaralla.

Juho Ylinampa on syntyisin Rovaniemeltä, mutta Kangasniemelle hän muutti Pirkanmaalta, jossa hän asui pitkään.

– Perhesyyt toivat tällaisen yllätyksen elämään ja nyt tutustun Savon maaperään.

Tänään sunnuntaina hän pitää ensimmäisen konserttinsa paikkakunnalla asuessaan. Tosin hänen soitannostaan ovat saaneet jo nauttia palvelukeskus Mäntykankaan vanhukset, joiden luona hän on käynyt esiintymässä.

Kaikkiaan Ylinampa on esiintynyt jo noin 15 vuoden ajan ja muusikkona hän on itseoppinut.

– Olen tullut musiikkiin sisään laulun kirjoittamisen kautta eli kynä edellä, eikä siinä maailmassa esimerkiksi nuotinlukutaito ei ole kovin oleellinen. Runot ovat minun tapa tehdä covereita ja oma tulokulma musiikkiin.

Ylinampa esiintyy tulevassa konsertissa runonlaulaja Volotisena. Tämä on hänen ensimmäinen keikka sillä taiteilijanimellä.

– Koska on uusi elämäntilanne ja uusi kotiseutu, voi kokeilla uutta nimeä.

Hänen äitinsä Volotisten suku on Karjalasta Ilomantsin suunnalta runonlaulajien mailta kotoisin.

– Äidin suku on minulle aikalailla vieraampi kuin isän lappilainen maatalous- ja porosuku, mutta molemmat kiinnostavat. Kerran tapasin hyvin merkillisen miehen, joka välitti minulle varman tiedon, että Volotisen suvussa on ollut runonlaulajia. Minua alkoi kiinnostaa, että mitenköhän minä aloitin laulamaan, koska ei meillä kotona laulettu kuin joululauluja. Joten lauletaan nyt Volotisena, sekin on ihan komea nimi, Ylinampa kertoo.

Kangasniemi-salissa pidettävää konserttia tukee kunnan kulttuuritoimi.

Runonlaulaja Volotinen laulaa löytämiään kirjallisia aarteita ja outouksia tänään sunnuntaina 22. syyskuuta Kangasniemi-salissa kello 16. Konserttiin on vapaa pääsy.