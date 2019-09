Maaseutuseura täyttää 80 vuotta – juhlat tänään Maaseutuväen kirkkopyhän yhteydessä

0

Kangasniemen Maaseutuseura juhlistaa 80-vuotista olemassaoloaan tänään sunnuntaina vietettävän Maaseutuväen kirkkopyhän yhteydessä.

Kangasniemen Maamiesseuraliiton perustava kokous pidettiin Pirtillä 16.4.1938. Tätä ennen oli pitäjässä jo viisi maamiesseuraa, joilla oli yhteinen maatalousneuvoja. Maamiesseuraliitosta tuli eräänlainen kattojärjestö pitäjän alueellisille seuroille. Liiton ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Fabian Toivakka, varapuheenjohtajaksi Oskar Kyröläinen ja sihteeriksi Wiljam Sarjala. Viimeksi mainittu toimi pitkään Kangasniemellä ja lähialueilla myös maatalousneuvojana ennen kansanedustajan pestiään.

Seuran ikäkaaressa on kukoistuskausia ja hiljaisempia jaksoja. Alunperin miesvaltaiseen yhdistystoimintaan tuli naisia mukaan. Maa- ja kotitalousnaiset olivat aktiivisia eri puolilla pitäjää ja heillä oli myös oma neuvoja. Myöhemmin maa- ja kotitalousnaisten osastoja ja osa kyläseuroista sulautui Maaseutuseuraan.

Aikakausien vaihtelut näkyvät seuran koulutus- ja kurssitarjonnassa. On kuljettu hevosenkengityksestä traktorilla ajoon ja konehuoltoon, sokerijuurikkaan viljelystä villivihannesten keräilyyn ja käyttöön, on umpioitu, opeteltu käyttämään pakastinta ja kenttäkeitintä.

Nyt opetellaan erilaisia IT-taitoja ja laittamaan hukkaruoka ruotuun. Kurssien antia on hyödynnetty omassa arjessa ja yhteisissä tapahtumissa. Maaseutuseura on osallistunut kautta historiansa erilaisiin kahvitus- ja muonitustilaisuuksiin, joista suurimpia ovat olleet vuoden 1960 maatalousnäyttelyt ja toissa kesäiset Sanan Suvipäivät. Retket ja virkistys ovat olennainen osa toimintaa myös.

Maaseutuseuran 80-vuotisjuhla alkaa tänään sunnuntaina 22. syyskuuta Seurakuntakeskuksen yläsalissa heti jumalanpalveluksen jälkeen. Juhlapuheen pitää Arto Pulkkinen. Ohjelmassa myös pieni historiikki sekä vatsan täytteeksi rukiista keitettyä uutispuuroa ja täytekakkukahvit. Vapaaehtoinen ruokamaksu lahjoitetaan yläkoulun kotitalousopetuksen käyttöön tarjoiluastioiden hankkimiseksi. Tilaisuuteen ovat kaikki tervetulleita.