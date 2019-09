Sadonkorjuun Majatalossa soivat tänään tutut sävelet

0

Tänään keskiviikkona 18. syyskuuta alkaa seurakunnan Majatalo-iltojen yhdeksäs toimintavuosi.

Majista on jälleen odotettu ja valmisteltu ilolla. Juontajina hääräilevät tuttuun tapaan Päivi Kettunen ja Pirkka-pappi. Illan kulussa on mukana suuri joukko vapaaehtoisia.

Syvä Huokaus -yhtye säestää yhteislaulut ja illan aikana kuullaan myös Esa Orren ja Hanna Kuusjärven muodostaman duon esittämänä kaksi uutta laulua. Kirkkoherra Matti Tolvanen tulee kertomaan kirkon remontin edistymisestä.

Majatalo-iltaan on helppo osallistua, vaikka seurakunnan tilaisuuksissa ei muuten juuri tulisikaan käytyä.

– Tässä lämminhenkisessä illanvietossa ei mittailla kenenkään uskon määrää, vakuuttaa Pirkka-pappi.

Sadonkorjuun Majatalo tänään keskiviikkona 18.9. klo 18 alkaen kunnantalolla. Perheen pienimmille on samaan aikaan oma Lasten Majatalo. Illan päättää ruisleipätarjoilu kunnantalon aulassa.