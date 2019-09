Tasaisuus toi Tino Lehdolle SM-kullan

0

Kangasniemeläissyntyinen Tino Lehto pääsi ratamoottoriveneiden kisakauden päätteeksi juhlimaan GT30-luokan SM-kultaa. Helsingin kisaviikonloppuna ratkaistiin samalla myös PM-mitaleiden kohtalo. Onnistuneen kisan jälkeen Lehto pokkasi PM-kisan pronssin.

Tino ajoi komean kauden ja nousi jokaisessa kisassa palkintokorokkeelle.

– Tasaisuus oli valttina. Koko kauden ajan sain hyviä pisteitä ja se riitti lopulta mestaruuteen, kertoo Lehto.

– Ongelmiakin kauden aikana oli. Jyväskylässä pohjaan tuli reikä ja se pilasi pari lähtöä. Muutenkin veneeseen tuli kolhuja, joita jouduttiin paikkailemaan. Onneksi ei kuitenkaan kertaakaan jääty ihan nollille.

Puulan aallokoissa pienestä lähtien erilaisiin veneisiin totutellut Lehto viihtyi hyvin kauden päättäneessä Helsingin kisassa. Kova aallokko pisti sekä kuskit että kaluston koetukselle, mutta Lehtoa olosuhteet eivät haitanneet.

– Tykkään rajuista aallokoista. Pienenäkin usein sanoin isälle, että nyt on kova aallokko, lähdetään Simpiälle.

– Se että viihdyn kovassakin aallokossa toi etua. Etua toi myös se, että meidän veneemme on monien kilpailijoiden veneisiin verrattuna painavampi. Tyynellä kelillä kevyet veneet ovat nopeampia, mutta kovassa aallokossa painoero tasoittuu, selvittää Lehto.

Helsingin aallokko muodostui kohtalokkaaksi mm. SM-pisteissä ennen päätöskisaa kakkosena olleelle Tino Seppälälle. Hänen veneensä katkesi ja kilpailut jäivät kesken.

SM-kulta oli Lehdolle itselleen yllätys. Ensimmäiselle täydelle kisakaudelle ei oltu asetettu suuria tulostavoitteita.

– Lähinnä lähdin hakemaan kokemusta. Ajatuksena oli, että jos kaikki menee hyvin, voisi loppukaudesta jossakin kisassa nousta palkintopallille. Nyt vaan sattui niin, että heti alkukaudesta kaikki palaset alkoivat loksahtelemaan kohdilleen.

Ensi kaudella Lehto jatkaa GT30-luokassa. Tämän kauden menestyksestä huolimatta hän ei suostu ottamaan harteilleen ennakkosuosikin viittaa.

– Taso sarjassa on erittäin kova ja kauden alussa olemme kaikki tasan samalla viivalla. Vanhat menestykset eivät paljoa paina.

– Tietenkin nyt on takana vuoden kokemus ja tiedossa on niitä seikkoja, joita pitää parantaa. Sekin on tavoitteena, että tulevan kauden aikana pääsisin kisaamaan ulkomaille. Olisi hyvä saada kokemusta myös kansainvälisestä vauhdista, sanoo Lehto.