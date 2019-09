Pääkirjoitus: Investoinnit luovat uskoa tulevaan

0

Kunnallistalous on pahoissa vaikeuksissa. Valtionosuuksien leikkaukset ovat syöneet kuntien toimintamahdollisuuksia ja myös verotulojen osalta muutokset näyttävät kulkevan miinusten suuntaan. Kuntien näkymiä hämärtää epätietoisuus. Tulojen kehityksestä ei ole tietoa, mutta se tiedetään, että kulut tulevat varmasti nousemaan.

Kangasniemen kaltaisen pienen kunnan tärkeimmät kehittymisen eväät löytyvät yrityksistä. Onneksi esimerkiksi Lapaskankaalla on viimeaikoina investoitu ahkerasti ja samalla synnytetty uusia työpaikkoja. Uudet työpaikat tuovat kuntaan verotuloja ja luovat samalla pohjaa toiveille uusista asukkaista.

Tuorein iloisien uutisten lähde Lapaskankaalla on Puula Hirsitalo Oy, joka parhaillaan valmistautuu miljoonaluokan investointiin. Summalla yrityksen tontille nousee uusi varasto ja mittava, 1400-neliöinen kokoonpanohalli, joka tulee mullistamaan yrityksen tuotannon. Vuonna 2012 käynnistynyt automaattinen hirrentyöstölinja nielee puuta entiseen malliin, mutta jatkossa yhtiön tuotteet rakennetaan valmiiksi uudessa kokoonpanohallissa. Jalostusasteen nostaminen on talonrakennusalalla vahva trendi ja nyt tuohon trendiin pääsee mukaan myös Puulan Hirsitalo.

Miljoonan euron liikevaihtoon yltänyt Puulan Hirsitalo ei yksin olisi uskaltanut ryhtyä isoon investointiin. Apuun tarvittiin leveämmät hartiat. Muurametalot Oy on ostanut Puula Hirsitalo Oy:n. Kangasniemeläinen yritys on nyt Muurametalojen tytäryhtiö ja Puulan Hirsitalon taustalta löytyvä Sippojen perhe Muurametalojen osakas.

Viime vuosina voimakkaasti kehittynyt Muurametalot on hyvä kumppani. Leveämpien hartioiden lisäksi yhtiö tarjoaa lisää resursseja myyntiin ja markkinointiin.

Muurametalojen Puula Hirsitaloa kohtaan tuntema mielenkiinto kertoo siitä, että Sippojen perheyhtiö on tehnyt vuosikymmenten mittaan hirsitalojen parissa hyvää työtä. Tuote on kunnossa ja maine hyvä. Miljoonaluokan investointi taas kertoo siitä, että Puulan rantamilla tehdään hirsitaloja jatkossakin. Investointi lupaa kasvavia volyymeita ja lisääntyviä työpaikkoja.