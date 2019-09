KaPalle voitto erikoistilanteiden värittämästä harjoitusottelusta – Vaajakosken Pelikaanit kaatui maalein 8-7

0

KaPa-51 jääkiekon edustusjoukkue kukisti Vaajakosken Pelikaanit viime lauantaina Tehomet Areenalla pelatussa harjoitusottelussa lukemin 8-7 (3-2, 2-4, 3-1).

Avauserässä KaPan maalitekijät olivat Toni Paakkunainen, Lauri Pulliainen ja Mikko Hyyryläinen ja erätauolle päästiin yhden maalin johtoasemassa. Toisessa erässä KaPa teki kaksi maalia, jotka kirjattiin Mikko Hyyryläiselle ja Mikael Vasaralle. Erän voiton vei kuitenkin Pelikaanit ja tulostaulun lukemat kääntyivät heidän hyväkseen numeroihin 5-6.

Kolmannen erän alkupuolella vastustaja kasvatti etumatkaansa vielä yhdellä maalilla, mutta sitten alkoi KaPan nousu: ensimmäinen osuma merkattiin Mikael Vasaralle ajassa 48:31. Neljän minuutin kuluttua tästä Lauri Pulliainen nosti joukkueen tasatilanteeseen ja heti perään voittomaalin teki Otto Manninen.

KaPan valmentaja Juho Manninen kuvailee harjoitusottelun olleen melko sekava esitys.

– Se oli runsaiden erikoistilanteiden värittämä ja sotkema peli. Monin paikoin oli intoa ja halua enemmän kuin järkeä, Manninen toteaa.

KaPan maaleista kolme syntyi ylivoimalla ja yksi alivoimatilanteessa. Rangaistusaition ovi kävi tiheään tahtiin: KaPalle kertyi rangaistusminuutteja 34 ja Pelikaaneille 20.

Manninen näkee ottelussa myös hyviä asioita.

– Otetaan positiivisina asioina mukaan hieno nousu 3-6 -tilanteesta voittoon, kahdeksan tehtyä maalia ja sataprosenttinen alivoima, hän listaa.

Manninen toteaa tekemistä olevan paljon edessä.

– Mutta kausi on pitkä ja olemme vasta aivan alkutaipaleella.

Harjoitusottelussa Tehomet Areenan jäällä nähtiin paljon uusia pelaajia: ensimmäistä kertaa KaPa-paidan päälleen pukivat joukkueen kotiyleisön edessä Heikki Honkanen, Pietu Kanerva, Tatu Kallio, Lauri Pulliainen, Kasper Laakso, Iiro Ruohonen ja Antti Heinikainen.

– He kaikki ovat Juniori-Jukuripolun käyneitä pelaajia. Hienoa, että saamme jatkaa polkua Kangasniemellä. Se polun jatko on tärkeää, koska harvoille tästä harrastuksesta ammatti tulee, toteaa KaPan joukkueenjohtaja Jani Pylvänäinen.

Jäällä nähtiin myös KaPaan pienen tauon jälkeen paluun tehnyt Mikko Hyyryläinen.

– Hän on mieluinen paluumuuttaja sarjaporrasta ylempää HC Giantseista, hyvä vahvistus hyökkäykseemme, Pylvänäinen iloitsee.

Joukkueen kokoonpano ei ole täysin valmis, neuvottelut muutamien pelaajien kanssa ovat Pylvänäisen mukaan vielä käynnissä.

KaPan osalta sarjakausi käynnistyy Joensuussa lauantaina 21. syyskuuta Karjalan Koplaa vastaan pelattavalla kakkosdivisioonan ottelulla. Ensimmäisen kotiottelun KaPa pelaa Tehomet Areenalla lauantaina 28. syyskuuta, jolloin vastustajaksi saapuu Warkis/PiPS.

KaPan pelaajien tehot:

Toni Paakkunainen 1+2

Teemu Huoponen 0+3

Lauri Pulliainen 2+0

Mikko Hyyryläinen 2+0

Mikael Vasara 2+0

Otto Manninen 1+0

Tatu Kallio 0+1

Iiro Ruohonen 0+1

Antti Heinikainen 0+1

Pietu Kanerva 0+1