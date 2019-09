Harmaan hiilen ja vahvojen värien kontrastia – Rinnakkaiseloa on teemana Jaana Vepsäläinen-Serdijnin ja Anja Hoviniemen yhteisnäyttelyssä

0

Rinnakkaiseloa. Se on nimenä Jaana Vepsäläinen-Serdijnin ja Anja Hoviniemen yhteisnäyttelyssä, joka on esillä kunnantalon aulassa kuluvan syyskuun ajan.

Idea yhteisnäyttelystä syntyi Kangasniemen Kuvantekijät ry:n näyttelyn yhteydessä viime vuoden lopulla.

– Ajattelimme kokeilla yhteisnäyttelyä. Yhdessä tekemällä saa näyttelyn kokoon vähän vähemmällä töiden määrällä, ja hyvää on sekin, että erilaisten tekijöiden erilaiset työt tuovat katsojille vaihtelua, selvittää Hoviniemi.

Kaikki näyttelyn työt ovat syntyneet tämän vuoden aikana. Rinnakkaiselon teema on tuonut töihin paljon samankaltaisuuksia. On ihmisiä yhdessä, on ihmisiä ja eläimiä yhdessä.

Samasta teemasta huolimatta näyttely on täynnä erilaisuutta. Vepsäläinen-Serdijnin hiilitöiden mustavalkoisuus ja herkät viivat luovat mielenkiintoisen kontrastin, kun ne vertautuvat Hoviniemen akryylitöiden vahvoihin ja voimakkaisiin väripintoihin.

Töissä näkyy tuoreus ja ajankohtaisuus. Toisaalta niissä heijastuu myös vuosien taideharrastuksen mukanaantuoma kokemus.

Vepsäläinen-Serdijn aloitti aktiivisen taideharrastuksen asuessaan Hollannissa. Suomeen hän muutti vuonna 1996. Hoviniemi on aloittanut aktiivisen harrastuksensa jo 1970-luvulla.

Hoviniemeä ja Vepsäläinen-Serdijniä yhdistää yhteisen näyttelyn lisäksi Kangasniemen Kuvantekijät ry. Kumpikin on ollut järjestössä aktiivinen toimija jo pitkään. Vepsäläinen-Serdijn toimi yhdistyksen puheenjohtajana vuodesta 2007 lähtien ja on juuri siirtänyt johtajan tehtävän Hoviniemelle.

Tällä hetkellä kuvantekijöissä on aktiivisia jäseniä 28. Hoviniemen mukaan uusiakin jäseniä on jo ilmoittautunut mukaan.

– Ja lisää uusia jäseniä tietenkin houkutellaan. Kaikki joita taideharrastus kiinnostaa, ovat tervetulleita mukaan. Jäsenet saavat töilleen näyttelypaikan Sinililan ikkunasta ja myös kirjastolta. Lisäksi Sinililasta saa alennusta taidetarvikkeista. Myös matkoja erilaisiin kulttuurikohteisiin teemme säännöllisesti. Ehdottomasti kannattaa tulla mukaan, suosittaa Hoviniemi.

Jäsenistön töiden katselmus on vuosinäyttely, joka tänäkin vuonna järjestetään marraskuussa.