Majakka-messu avaa syyskauden

0

Tänään perjantaina 6. syyskuuta klo 18 alkaen soivat Kangasniemi-salissa Majakka-messun lempeät sävelet. Kirkon remontin vuoksi myös Majakka-toiminta on toistaiseksi kunnantalolla.

– Messu on juhlallinen tapa aloittaa jo monille tutuiksi tulleiden Majakka-iltojen syyskausi, sanoo Niina-Maria Tiihonen.

Hän luotsaa messussa soittavaa bändiä, jonka jäseniä yhdistää sukunimi Tiihonen.

– Pyrin valitsemaan iltaan hoitavaa ja tunteita koskettavaa musiikkia. Tutut yhteislaulut vahvistavat osallisuuden kokemusta, tietää Niina-Maria.

– Kesällä syntyi uusia lauluja ja ehdimme myös vähän valmistella tulevia julkaisujamme. Kiitollisin mielin suuntaan ajatukset syksyyn, johon tärkeänä kuuluu musisointi useissa seurakunnan tilaisuuksissa, kertoo Niina-Maria kuulumisiaan.

Majakka-pappi Tuula Suuronen saarnaa ja Outi Virtakallio kertoo illan kulusta. Suuri joukko seurakuntalaisia palvelee eri tehtävissä. Illan jälkeen on mahdollisuus henkilökohtaiseen rukouspalveluun. Messun jälkeen kunnantalon aulassa on tarjolla seurustelun sakramentti mehun ja riisipiirakoiden kera.

Tervetuloa seurakunnan järjestämään Majakka-messuun Kangasniemi-saliin tänään perjantaina 6.9. klo 18 alkaen.