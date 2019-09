KaPa kohtaa Vaajakosken Pelikaanit harjoitusottelussa

0

KaPa-51 jääkiekon edustusjoukkueella on takana noin kuukauden verran jääharjoituksia ja Suur-Savo -turnaus, jossa joukkue voitti kaikki pelinsä. Seuraava tärkeä etappi ennen varsinaisen sarjakauden alkua on tulevana lauantaina 7.9. Tehomet Areenalla pelattava harjoitusottelu, johon vastustajaksi saapuu Vaajakosken Pelikaanit.

Harjoitusottelussa kotiyleisölle esittäytyy KaPan uudistunut kokoonpano. Joukkueenjohtaja Jani Pylvänäisen mukaan viime kauden pelaajista jatkosopimuksen ovat tehneet Pekka Lahikainen, Aleksi Liikanen, Miika Otranen, Ville Siitonen, Ville Laakkonen, Elmeri Linnera, Teemu Huoponen, Otto Manninen, Toni Paakkunainen, Jerry Kenakkala, Mikko Nikulainen, Roni Kurvinen, Jussi Siitonen ja Eetu Linnera.

– Osan jatkosta vielä neuvotellaan. Uusiin pelaajiimme toivomme kannattajiemme tulevan tutustumaan harjoituspeliin, Pylvänänen kommentoi.

Pelaajamateriaalia on runsaasti, sillä Mikkelin harjoituksissa jäällä nähtiin yhteensä 31 pelaajaa.

– Kokoonpano vaikuttaa varsinkin hyökkäyksen osalta kovalta, leveältä ja valmiilta. Puolustuspäähän etsitään vielä paria palasta. Mahdollista on, että viimeiset palaset loksahtavat kohdalleen jo Mikkelissä meidän mukana olleista pelaajista, kertoo joukkueen valmentaja Juho Manninen.

Viime kaudella kolmosdivisioonan lohkovoiton kamppaillut KaPa pelaa tällä kaudella pelinsä kakkosdivisioonan neloslohkossa, jossa on mukana kahdeksan joukkuetta. KaPan lisäksi lohkossa pelaavat Karjalan Kopla, LL-89, PEPO, Peurunka HT, SuKiKa, Urho ja Warkis/PiPS. Vieraspelimatkat suuntautuvat Joensuuhun, Lapinlahdelle, Lappeenrantaan, Laukaaseen, Suonenjoelle, Suolahteen sekä Varkauteen, jossa Warkiksen ja PiPSin muodostama yhdistelmäjoukkue pelaa kotiottelunsa.

KaPan osalta sarjakauden avaa Joensuussa 21.9. Karjalan Koplaa vastaan pelattava II-divisioonan ottelu. Ensimmäinen kotipeli pelataan Tehomet Areenalla syyskuun 28. päivänä. Syyskaudelle KaPalle on merkattu otteluohjelmaan yhdeksän kotipeliä ja kuusi vieraspeliä.

Juho Mannisen mukaan lohko on erittäin kova.

– Varsinkin kärkijoukkueet ovat todella laadukkaita tälle sarjatasolle. Esimerkiksi Karjalan Kopla ja Peurunka HT ovat saaneet kasaan sellaiset joukkueet, että kaikki muu, kuin Suomi-sarjaan nousu olisivat heille epäonnistumisia.

KaPa lähtee sarjapeleihin vanhalla, tutulla asenteella:

– Sarjaan lähdetään osallistumaan kilpailu ja urheilu edellä, joten jokaista peliä lähdetään tottakai voittamaan, Manninen kiteyttää.

KaPa-51 – Vaajakosken Pelikaanit Tehomet Areenalla lauantaina 7.9. kello 17.