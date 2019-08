Suomen luonnon virallista merkkipäivää juhlitaan tänään lauantaina

0

Liput nousevat salkoon tänään lauantaina Suomen luonnon päivän kunniaksi. Vuodesta 2013 asti vietetty juhlapäivä on tuonut luonnon juhlan osaksi vuodenkiertoa.

Tänäkin vuonna Suomen luonnon päivä täyttyy tapahtumista ja retkeilevistä ihmisistä, joiden eväsreput pullistelevat mustikkapiirakoita. Juhlijoita kannustetaan osallistumaan Instagramissa tapahtuvaan mustikkapiirakkahaasteeseen. Ulkoiluntäyteinen päivä huipentuu, kun tuhannet suomalaiset nukkuvat yönsä ulkona. Sisäministeriön suosituksesta liputamme luonnolle virallisesti jo kolmatta kertaa.

Liputtaminen on ollut tärkeä osa Suomen luonnon päivää sen alusta, eli vuodesta 2013 saakka. Vuodesta 2017 alkaen Sisäministeriö on virallisesti suosittanut liputusta Suomen luonnon päiväksi. Tällöin Suomesta tuli ensimmäinen maa, jonka luonnolla on oma liputuspäivä. Tänä vuonna Suomessa liputetaan luonnolle virallisesti jo kolmatta kertaa. Liput nousevat salkoihin ympäri maan.

Jokaisella varteenotettavalla merkkipäivällä on oma leivos. Suomen luonnon päivän viettäjiä kannustetaankin eväsretkelle mustikkapiirakan kanssa. Piirakan voi ostaa kaupasta, leipoa itse kotona tai paistaa vaikka nuotiolla. Reseptejä ja kuvia kattauksista voi jakaa sosiaalisessa mediassa tunnisteilla #luonnonpäivä ja #mustikkapiirakka.

Kangasniemellä ei järjestetä varsinaisia Suomen luonnonpäivän tapahtumia, mutta esimerkiksi monet luomutilat ovat avoinna yleisölle Suomen luonnonpäivänä. Esimerkiksi Hankasalmella Rantakorven Luomutilalla on tänään avoimet ovet. Tilalla on lampaita, hevosia, itäsuomen karjaa, paimenkoiria, kanoja ja kissa. Päivän ohjelmassa on lammasmakkaran grillausta, kahvio ja lammastuotteita, sekä talutusratsastusta ja muuta mukavaa puuhaa lapsille. Lisäksi löytyy eläinten ylläpitämä luontopolku Pienen Kaihlasen rannassa.

Repoveden kansallispuistossa järjestetään puolestaan tänään metsäkellintätaivalluksia, joissa liikutaan kansallispuiston maastoissa ohjaajien opastamana rauhallisin ja tanssillisin liikkein yhdessä mäntyjen ja veden kanssa omaa sisintä kuulostellen.

Lisätietoja Suomen luonnonpäivästä ja sen tapahtumista osoitteesta www.suomenluonnonpaiva.fi