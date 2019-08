Lapassalmen siltatyömaalla odotellaan betonin kuivumista -Pääurakoitsijan tavoitteena on avata silta ajoneuvoliikenteelle lokakuun loppuun mennessä

0

Lapassalmen uuden sillan rakentamisen yksi tärkeä työvaihe eli sillan kannen betonivalu on tehty. Siltaan upposi betonia reilut 320 kuutiota ja elokuun puolivälissä tehty kannen valaminen kesti kaikkine työvaiheineen noin 17 tuntia.

– Sää suosi valua, ei ollut liian kuivaa, eikä liian kuumaa, kertoo työnjohtaja Jaani Levy sillan rakentamisen pääurakoitsijana toimivasta Destiasta.

Valun jälkeen sillan päädyt on eristetty ja puurakenteisten betonimuottien purkaminen on alkanut. Ensi viikolla on suunnitelmissa asentaa siltaan kaiteet ja tehdä maantäyttötöitä, joilla silta muun muassa yhtyy takaisin pengertiehen.

Syyskuun toisella viikolla sillalle asennetaan säänsuoja, jonka suojissa betoni saa edelleen kuivua ennen sillan kannen eristämistä.

– Seurataan nyt betonin kuivumista, koska kannen eristämistä ei voi aloittaa ennen kuin betonin absoluuttinen kosteus on alle viisi prosenttia, Levy kertoo.

Kannen eristys tapahtuu säänsuojan alla.

Levy kertoo, että tavoitteena on avata silta ajoneuvoliikenteelle lokakuun loppuun mennessä. Mutta se riippuu pitkälti siitä, miten pian betoni kuivuu. Lisäksi ennen sillan avaamista kansi tulee olla eristetty sekä alustavasti myös asvaltoitu. Lopullinen pinnoite siltaan tehdään myöhemmin.

Mikäli silta saadaan tällä aikataululla avattua liikenteelle, on Levyn mukaan todennäköistä, että joidenkin työvaiheiden aikana väliaikaisesti vain toinen ajokaista on käytössä.

Nyt sillan yli pääsee vain kevyt liikenne ja ajoneuvoliikenteelle on käytössä Salmenkylän kautta kulkeva kiertotie.

Kaikkiaan siltatyömaa on Levyn mukaan edennyt suunnitelmien mukaan, eikä isompia esteitä ole tullut.

Vanhan vuonna 1954 rakennetun huonokuntoisen sillan purkaminen ja uuden sillan rakentamisurakka alkoi huhtikuussa. Puulan Lapassalmen yli kulkeva silta ja pengertie yhdistävät Tervaniemen ja Lapasniemen Kangasniemen kirkonkylässä.

Uuden sillan rakentamisesta vastaa ELY-keskus ja sen pääurakoitsija on Destia Oy.