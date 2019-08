Pääkirjoitus: Sillan rakentamisesta parranpärinää

0

Lapassalmen sillan rakentaminen on aiheuttanut paikkakunnalla melkoista parranpärinää. Voisipa sanoa, että sillan rakentaminen on ollut yksi kuluvan vuoden ykköspuheenaiheista. Se on kirvoittanut jos jonkinlaista ajatelmaa niin kahvipöydissä, kuin sosiaalisessa medaissa, jossa on myös liekehdintää ollut ilmassa. Puheissa on ollut niin aitoa huolta kuin reippaasti hurttia huumoriakin.

Siltatyömaan alkaessa huhtikuussa yksi sun toinen meistä paikkakuntalaisistakin ajeli vanhasta muistista kohti Lapaskangasta sillan suuntaan. Pian jo opittiin kiertotiellä kulkeminen. Kunnes tuli kesä ja matkailijat, joille asia oli uusi. Heitä ollaan päästy kesän mittaan opastamaan reiteille. Itsekin opastin viimeksi elokuun alkupuolella Joutsasta Syvälahden tanssilavateatteriin pyrkinyttä pariskuntaa kiertotielle, kun olivat vanhasta muistista hurauttaneet sillan korvaan.

Olikin kunnalta oikein ajoitettu peliliike siirtää Sotkalintuveistos toukokuussa Kiviniemestä Lapassalmen sillan kupeeseen. Sen verran moni on muutoin hukkareissun sillalle tehnyt, mutta onpas sentään päässyt Sotkaa ihailemaan.

Ennen uuden sillan rakentamista siltaa tuskin huomasi, kun se niin sulavasti yhtyi pengertiehen, ja huomion varasti sillan yli ajaessa Puulan komeat maisemat. Nyt varmasti jokainen tietää missä on Lapassalmi ja sen ylittävä silta.

Ihan aiheellistakin huolta on kannettu kiertotienä toimivan Salmelantien ja sen risteysten turvallisuudesta, varsinkin kun keväällä risteyksissä rytisi peltiä useampaan otteeseen. Myös kiertotien opasteet ovat herättäneet urana mittaan monenlaista kritiikkiä.

Monien työmatkalaisten työmatkat sekä asiointimatkat ovat pidentyneet, joka on aiheuttanut harmia. Myös monet kuljetukset, koulukuljetuksista jätekuljetuksiin, ovat joutuneet kiertämään Salmenkylän kautta.

Remontin aikana on ehditty kantaa huolta myös muun muassa tankkaamisesta, matkailijoista ja jopa sillan alla olevien graffitien tuhoutumisesta. Onpa huolta kannettu siitäkin, mistä sitten puhutaan kun silta on valmis. Lisäksi sillan valmistumisjuhlia on suunniteltu pidettävän muun muassa siltatanssien muodossa tai Puumalan silmakemmakoiden malliin.

Ihmetystä on aiheuttanut sillan rakentamisen verkkainen tahti. Urakka alkoi huhtikuussa ja urakka-aikaa on peräti joulukuuhun saakka. Tämä on aiheuttanut runsaasti spekulaatioita ja onpa yhdestä sun toisesta sukeutunut sillanrakentamisen asiantuntija tätä seikkaa puidessa. Oli niin tai näin, nyt näyttää mahdolliselta, että silta avataan ajoneuvoliikenteelle lokakuun loppuun mennessä.

Uuden sillan betonikansi on valettu ja nyt odotellaan betonin kuivumista. Siitä riippuu rakentamisen jatkovaiheet ja se, milloin uusi silta avataan ajoneuvoliikenteelle. Toivotaan betonille rivakkaa kuivumistahtia ja suosiollisia säitä.

Riikka Klemola

Toimittaja

Kangasniemen Kunnallislehti