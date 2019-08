Virve Ahtola ryhtyi kukkakauppiaaksi – Ainutkertainen tilaisuus yllytti yrittäjyyteen

0

Keväällä oltiin paikkakunnalla jo hätää kärsimässä, kun pitkän linjan kukkakauppias ilmaisi aikeensa vetäytyä hyvin ansaituille eläkepäiville. Mistä nyt yrittäjä tilalle? Kauhuskenaariona oli jo Kangasniemi ilman kukkakauppaa. Jatkaja kuitenkin löytyi ja omistajanvaihdos tehtiin juhannuksen alla. Kukka Elisan uutena yrittäjänä on nyt kaksi kuukautta toiminut Virve Ahtola.

– Kukkakaupan säilyminen koetaan täällä tärkeäksi. Asiakkaat ovat pääsääntöisesti ottaneet minut vastaan iloisesti ja varauksettomasti, kuten olin vähän salaa toivonutkin. Nämä pari kuukautta ovat menneet tosi nopeasti, Ahtola kuvailee.

Virve Ahtola on aiemmin työskennellyt lentoemäntänä ja sairaanhoitajana, joten loikkaus uudelle alalle ja vielä yrittäjäksi tuntuvat rohkealta päätökseltä. ”Kukkakuume” ei iskenyt Ahtolaan kuitenkaan akuutisti, vaan hän on potenut sitä lievemmässä muodossa jo koko ikänsä.

– Taimi-mummin ja äitini Sisko-Liisa Kaliman kukkaharrastus on jo pienestä pitäen tarttunut minuun. Molemmat kasvattivat ja keräsivät kukkia, tekivät asetelmia ja maalasivat kukkatauluja. Kukkia oli pihalla, sisällä ja tauluissa seinillä, Ahtola kuvailee.

– Hyvien ystävien yllyttämänä ja perheen tuella päätin tarttua tähän ainutkertaiseen tilaisuuteen. Edeltävän yrittäjän, Helena Hännisen, tuki ja luottamus pärjäämiseeni olivat myös suurelta osin vaikuttamassa päätökseeni. Helena on tukipilarini. Hän perehdytti minut perustyöhön ja on edelleen taustatukena. Tämä on edellytys pärjäämiselleni. Ihailen ja arvostan suuresti Helenan ammattiosaamista sekä luovuutta, tuore yrittäjä kertoo.

Aiemmasta työkokemuksesta Ahtola kokee hyötyneensä, vaikka äkkiä ajatellen lentokone ja sairaala poikkeavat toimintaympäristönä melkoisesti kivijalkayrityksestä. Yhteistä kaikissa on ihmiskohtaamiset ja asiakkaiden tarpeisiin vastaaminen. Asiakaspalvelutyön Ahtola kokee vahvuudekseen. Se tulee selkäytimestä.

– On tullut nähtyä ja koettua kaikenlaista sekä kohdattu erilaisia asiakkaita ympäri maailman. Sitä osaa suhteuttaa asioita jo hieman suuremmassa mittakaavassa. Kukkakaupassa syntyy toisinaan syvällisiä keskusteluja elämän kulusta. Nämä kohtaamiset koen tärkeiksi, sanoo Ahtola.

Ahtola tekee mielellään kaikenlaisia kimppuja ja asetelmia asiakkaiden toiveiden mukaan.

– Muutamia spesiaalitoiveita on tullut ja niiden toteuttaminen on ollut palkitsevaa. Näihin töihin on liittynyt suuria tunteita ja asiakkaiden reaktiot töiden valmistuttua ovat olleet palkitsevia, hän mainitsee.

Lue lisää 22. elokuuta ilmestyneestä Kangasniemen Kunnallislehdestä.