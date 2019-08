Pääkirjoitus: Nyt on elonkorjuun aika

0

Meneillään olevien sadonkorjuuviikkojen aika on oiva hetki suosia kotimaisia kasviksia.

Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry:n mukaan pelloilla avomaan kasvisten satokausi on edennyt melko suotuisissa olosuhteissa. Kovalta kuumuudelta on vältytty, joskin kuivuus ja tuholaiset ovat työllistäneet ja pitäneet viljelijät valppaina. Ahkera kastelu on korvannut puuttuvia sateita, ja sillä on saatu satoja pelastetuksi. Tuottajajärjestön mukaan viime vuoteen verrattuna tätä kesää voi pitää ainakin tässä vaiheessa helpompana niin kasvisten kuin viljelijöidenkin kannalta.

Sadonkorjuun ajasta kannattaakin ottaa kaikki irti, sillä hyviä kotimaisia kasviksia ja marjoja on tarjolla.

Sadonkorjuun aikaa vietettiin paikkakunnalla MTK Kangasniemen järjestämillä Elomessuilla viime lauantaina. Jo neljättä kertaa järjestetyssä tapahtumassa tuodaan esille lähiruokaa ja paikallisten tuottajien toimintaa.

Paikkakunnalla on edelleen runsaasti aktiivitiloja ja monessa tuotantosuunnassa. En paljasta nyt tässä kuinka paljon, koska se oli yksi kysymys Elomessuilla käydyssä Elovisassa. Osa visan kysymyksistä ja vastauksista julkaistaan tämän viikon Kunnallislehdessä, joten tietojaan pääsee mittauttamaan vielä näin jälkikäteen.

Riikka Klemola

riikka klemola@kangasniemenlehti.fi