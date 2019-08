KaPa-51 voitokkaana Suur-Savo -turnauksessa -kolmesta ottelusta kolme voittoa

0

KaPa-51 jääkiekon edustusjoukkue osallistui viime viikonloppuna Rantasalmella järjestettyyn Suur-Savo -turnaukseen, jossa mukana olivat myös RU, PiPS, Warkis sekä Jukureiden ja SaPKon A-nuoret.

KaPa pelasi turnauksessa kolme ottelua, joissa vastassa olivat RU, PiPS ja Warkis. Turnauspäivän käynnisti Rantasalmen Urheilijoita vastaan pelattu peli, jonka voiton KaPa vei lukemin 2-5. KaPan maalintekijöiksi kirjattiin kahdesti osunut Pietu Kanerva, Jussi Siitonen, Antti Heinikainen ja Toni Paakkunainen.

Päivän toinen ottelu pelattiin Pieksämäeltä saapunutta PiPSiä vastaan. Se ratkesi vasta voittolaukauskilpailussa KaPan hyväksi Jerry Kenakkalan toimesta luvuin 0-1 VL. Myös kolmannesta, Warkista vastaan pelatusta pelistä, irtosi voitto: loppulukemat taululla olivat 4-2. Warkis-ottelussa KaPan maalinteosta vastuun kantoivat Teemu Huoponen, Jussi Siitonen, Pietu Kanerva ja Mikko Hyyryläinen.

KaPan valmentajana jatkava Juho Manninen kertoo ensimmäisten pelien tulleen melko pikaisesti, yhteisiä jääharjoituksia joukkueella on alla vasta muutama.

– Toisaalta oli kuitenkin hyvä päästä heti vähän mittaamaan, missä mennään ja samalla huomaamaan, miten pitkä matka fyysiseen pelikuntoon on vielä edessä. Tärkein anti minulle valmentajana oli nähdä uusia pelaajia ensimmäistä kertaa pelitilanteessa, Manninen kertoo.

Mannisen mukaan Warkista vastaan pelattu viimeinen ottelu oli hyvä luonnetesti heti kauden alkuun, koska KaPa joutui pelaamaan sen vain kahdella kentällisellä.

– Hienosti taisteltiin ja käännettiin ansaittu voitto siitäkin. Hommia on vielä paljon edessä, mutta kaikki vaikuttaa hyvälle vuodenaika huomioon ottaen, valmentaja toteaa tyytyväisenä.

KaPa on käynyt jääharjoituksissa Mikkelissä elokuun alusta kaksi kertaa viikossa. Kotijäillä Tehomet Areenalla harjoitukset alkavat syyskuun alussa ja syyskuun 7. päivänä kotiyleisö pääsee kannustamaan joukkuetta Vaajakosken Pelikaaneja vastaan pelattavassa harjoitusottelussa.

Sarjaottelunsa KaPa pelaa kaudella 2019-2020 II-divisioonan neloslohkossa, jossa kilpakumppaneina ovat Karjalan Kopla, LL-89, PEPO, Peurunka HT, SuKiKa, Urho ja Warkis. Ensimmäinen sarjapeli pelataan Joensuussa Karjalan Koplaa vastaan syyskuun 21. päivänä.

KaPan kokoonpano hakee vielä lopullista muotoaan ja joukkue lupaa julkistaa tarkempia tietoja siihen liittyen lähiaikoina.